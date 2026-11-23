C’è un momento in cui neppure una buona notizia riesce più a dare sollievo. Per Gianni De Gennaro era arrivato quando i suoi avvocati gli avevano spiegato che il peggio sembrava passato. La strada giudiziaria sarebbe stata «in discesa». Il gip di Caltanissetta aveva respinto la richiesta di arresto della Procura, escludendo la gravità degli indizi per il depistaggio. Avrebbe dovuto essere una liberazione. Non lo fu.

«Profonda, profonda amarezza», ricorda Francesco Bertorotta, che insieme a Franco Coppi difendeva l’ex capo della Polizia, indagato anche con l’aggravante dell’agevolazione di Cosa nostra. Un «dispiacere progressivo», lo definisce il legale.

A pesare non era soltanto la reputazione di un uomo che per mezzo secolo aveva esercitato il potere dello Stato. C’erano le persone a lui vicine, coinvolte nell’inchiesta e raggiunte da accuse che considerava «infamanti». Il tormento di averle trascinate, suo malgrado, in quella vicenda. I suoi avvocati vedevano una via d’uscita giudiziaria.

Lui continuava a portare il peso di ciò che era già accaduto.

Perché un’ordinanza poteva allontanare il rischio di un arresto. Non restituirgli la serenità perduta.

Nelle ultime settimane aveva tagliato i rapporti e le tante relazioni che scandivano le sue giornate, comprese quelle con altri esponenti delle istituzioni. «Il suo telefono era stato sequestrato», nota il legale, quindi anche i conoscenti che forse lo hanno cercato non lo hanno trovato. E poi «da investigatore conosceva bene i meccanismi, voleva evitare di creare problemi».

Ma, spiega Bertorotta, «aveva letto e apprezzato» gli interventi di molti che negli ultimi giorni sui giornali lo avevano difeso, «da Luciano Violante a Gian Carlo Caselli». «Non si sentiva solo da questo punto di vista», dice il legale, a schiacciarlo la convinzione di aver già danneggiato persone care, «tra cui i suoi collaboratori».

La famiglia è chiusa nel riserbo, mentre la Procura di Grosseto, che da prassi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, con il coordinamento della Dda di Firenze, ha disposto l’autopsia.

La salma è stata trasferita ieri da Orbetello all’istituto di Medicina Legale di Careggi di Firenze. La data dell’esame potrebbe essere fissata oggi. Solo quando termineranno gli accertamenti medico legali saranno possibili i funerali dell’ex capo della Polizia. Viste le cariche che ha ricoperto, compreso il vertice della Dia e quello del Dis, potrebbero essere celebrate anche esequie di Stato. La decisione però spetta al Consiglio dei ministri, e al momento la riflessione non c’è stata. In ogni caso l’ultima parola è solo della famiglia, che potrebbe anche scegliere una forma privata.

In queste ore viene ricordato da tutti l’uomo delle istituzioni: «Ha servito l’Italia con eroismo e con la dedizione di una vita. È con l’affetto dell’antica amicizia che mi unisco al dolore dei suoi cari», ha scritto l’ex premier Mario Draghi. Il Gruppo Webuild ricorda «l’impegno profuso al servizio delle Istituzioni». E come riflette l’ex ministro Claudio Martelli, non sarebbero certo i funerali di Stato a riabilitare la reputazione di De Gennaro dalle gravi accuse di Caltanissetta, perché «le accuse non sono condanne». Gli accertamenti dei Ris mirano a ricostruire la dinamica del gesto e le ultime ore dell’ex capo della polizia. I pm nisseni andranno avanti sugli altri collaboratori di De Gennaro indagati per lo stesso reato. «Che si aprano gli hard disk sequestrati e si veda cosa c’è dentro - auspica l’avvocato Bertorotta - così sarà chiaro che certo non ci sono documenti scottanti, segreti indicibili e tantomeno l’agenda rossa».