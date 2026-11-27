Un segnale al Paese e uno alla magistratura, impegnata in una faida sulla Procura di Caltanissetta e sul gip nissero Santi Bologna che ha portato a isolare anche il procuratore Salvatore De Luca. Giorgia Meloni ribadisce che «in coscienza» non firmerà l’aumento da un miliardo a una categoria «che ha già stipendi dignitosi, superiori a 137mila euro lordi annui, in una fase come questa», sottraendo risorse a una coperta già corta su famiglie, lavoratori e imprese.

Da Bruxelles, dove è impegnata al tavolo dei lavori della riunione straordinaria del Consiglio europeo, il premier rispedisce al mittente l’invito dell’Anm che oggi apre il suo congresso a Napoli «per evitare attacchi», nel bel mezzo delle indagini sul suicidio di Gianni De Gennaro. «Non essendo io un’ipocrita, se fossi andata al congresso avrei segnalato questa materia e io non voglio creare questa polemica», chiarisce la Meloni. Sull’aumento potrebbe pronunciarsi il Consiglio di Stato nominando un commissario: «Non intendo tornare indietro e non intendo cambiare posizione perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che abbiamo in questo momento».

L’Anm con il suo presidente Giuseppe Tango si dice «profondamente rammaricata», l’esponente di Magistratura indipendente non ha preso bene né «la mancata applicazione di una legge dello Stato decisa da una sentenza» né «la rinuncia all’invito. Per noi sarebbe stato importante averla ospite, adesso che la magistratura associata ha fatto un passo verso il dialogo».

A cadere nel vuoto è anche però l’appello del premier a non prestarsi al «gioco delle tifoserie» sui depistaggi per via D’Amelio e sul filone mafia-appalti anche da parte dei magistrati: «Non credo che questo gioco aiuti a dipanare una nebbia che va dipanata», dice rivolgendosi a quei pm antimafia che si sentono attaccati dalle ricostruzioni delle indagini di Caltanissetta, con carte che hanno messo a nudo la ragnatela di complicità - tutte ormai prescritte - che hanno portato a sottovalutare il dossier dei Ros, considerato da De Luca la causa tra le concause per la morte di Paolo Borsellino.

Al funerale dell’ex capo della Polizia ai quali parteciperà il capo dello Stato Sergio Mattarella, in rappresentanza di Palazzo Chigi ci sarà sicuramente il sottosegretario Alfredo Mantovano: lei vorrebbe esserci ma non ha ancora sciolto la riserva, «da qui a lunedì cerco di capire se e come si può incastrare la mia agenda», anche per portare l’ultimo omaggio a un uomo delle istituzioni vittima di una vicenda che «ha scioccato tutti, chiaramente anche me», da cui sarà difficile uscirne senza «aiutare le diverse Procure (Grosseto, Firenze e Caltanissetta, ndr) che stanno lavorando su vari fronti perché si riesca a fare chiarezza». Il Pd non perde occasione per alimentare la nebbia: «Dopo i pronunziamenti di Cassazione e del gip Giulia Zappalà il teorema di Caltanissetta ha già perso solidità», sibila il senatore Walter Verini, capogruppo dem in commissione Antimafia, la cui relazione finale per i grillini «va azzerata perché i fatti di cronaca di questi giorni la stanno smentendo».