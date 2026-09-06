Le bretelle virali di “Lollo”

Saranno state le favolose bretelle decorate con una fantasia equina multicolore ad aver attirato l’attenzione e la curiosità dei follower. Altrettanto, quella scelta di lasciare in auto la giacca e la camicia e sedersi come uno spettatore qualunque sul muretto rialzato lontano dal palco, con una prospettiva finale tutta a favore dell’engagement, ma i post e il reel pubblicati dal ministro Francesco Lollobrogida sull’account Instagram per raccontare la kermesse barese hanno fatto saltare il banco delle interazioni e delle visualizzazioni. Infatti, tra tutti quelli pubblicati dai ministri di Fratelli d’Italia presenti sulla banchina del porto pugliese, quelli del titolare del dicastero dell’Agricoltura hanno incassato la fetta maggiore di reaction. I due reel hanno ottenuto più di 60 mila visualizzazioni, mentre i tre post hanno calamitato più di 12 mila like e l’account è cresciuto di più 200 nuovi follower. In questa speciale classifica, subito dopo Lollobrigida troviamo i post del Ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, il cui reel su Facebook ha raccolto 50 mila visualizzazioni, 5.3 mila interazioni e di 300 nuovi follower.Il podio dei post ministeriali si completa con Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il suo reel, pubblicato su Instagram ha totalizzato 21.3 mila visualizzazioni e 1.5 mila like.