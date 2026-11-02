Meloni: “L’allarme antifascista non funzionerà neppure nel ’27″

La sconfitta referendaria brucia, ma non cambia la convinzione che si trattasse di una battaglia giusta e al servizio dei cittadini. E soprattutto non scalfisce la fiducia nella maturità degli italiani, che difficilmente si lasceranno condizionare, anche alle prossime elezioni politiche, dalla strategia dell’allarme democratico agitato dalla sinistra.

Giorgia Meloni si racconta a Bruno Vespa nel libro in uscita oggi, Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein, e affronta senza giri di parole successi e delusioni di questi quattro anni a Palazzo Chigi.

Il passaggio più significativo riguarda proprio il referendum sulla giustizia, indicato dalla premier come il momento di maggiore amarezza. «Non per la sconfitta in sé nella mia vita ho perso molte più elezioni di quante ne abbia vinte ma per il significato che quella sconfitta aveva, che è stato grave per almeno tre ragioni. La prima è che l’Italia ha bisogno di una riforma della giustizia, ma dopo il voto sarà ora molto più difficile farla e, soprattutto, mettere un argine alle degenerazioni delle correnti politicizzate».

C’è poi una questione che va oltre il merito della consultazione e investe il rapporto tra politica, informazione e cittadini. «La campagna referendaria ha dimostrato che troppo spesso il racconto conta più del merito. Non importa quello che stai facendo, ma quello che dicono che stai facendo, anche se non è vero. È un’evidenza alla quale non mi piegherò mai, ma il risultato del referendum racconta questo». Infine, il paradosso di un Paese che invoca cambiamenti, ma quando arriva il momento di scegliere spesso preferisce frenare: «Gli italiani chiedono a chi governa che le cose cambino, che si risolvano le tante inefficienze che affliggono la vita di tutti i giorni, ma al dunque, quando la posta diventa importante, spesso temono il cambiamento e frenano. Poi, però, continuano a prendersela con chi governa per le cose che non funzionano».

Ma è guardando al 2027 che Meloni lancia il messaggio più politico. La premier è convinta che il centrosinistra proverà ancora una volta a giocare la carta dell’antifascismo, evocando un presunto pericolo per la democrazia. Una strategia già sperimentata nel 2022 e che, a suo giudizio, non produrrà risultati neanche alla prossima tornata. «L’allarme antifascista non ha funzionato nel 2022, a maggior ragione non credo funzionerà nel 2027. Nessun italiano intellettualmente onesto può sostenere che il governo abbia compresso alcuna libertà. È la sinistra, e non la destra, che deve fare paura», è la conclusione della premier.