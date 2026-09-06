Meloni sfonda quota 7 milioni su Facebook: ora Macron è nel mirino

La coda lunga della polarizzazione barese ha fatto crescere i follower della pagina Facebook di Giorgia Meloni di altri 69 mila iscritti. All’apparenza si tratta di un incremento sì importante, considerato che è maturato in appena due giorni, ma non stratosferico, eppure questo risultato ha un sapore straordinario perché grazie a questo ulteriore balzo in avanti la fanbase ha potuto sfondare il muro dei 7 milioni di follower. Uno scatto repentino che ha permesso alla premier di arricchire il palmares dei social con nuovo record.

Infatti, da oggi tra tutti i leader politici italiani Giorgia Meloni può vantare di avere i primi due canali più seguiti: sul gradino più alto del podio c’è l’account di Instagram, che conta attualmente 8.112.889 follower e, subito sotto, dal 6 settembre la pagina Facebook, che di follower ne ha 7.014.922. Per la verità, se osserviamo il trend di crescita sul lungo periodo, almeno dall’inizio di quest’anno, l’incremento totale dei follower di Facebook è stato in assoluto il migliore, in quanto la pagina ha registrato una performance di 3.029.231 nuovi follower, con una media mensile di 330 mila, mentre nello stesso periodo l’account di Instagram si è irrobustito con l’ingresso di 2.853.094 seguaci.

La lunga fila di utenti che in questi mesi, da gennaio a settembre, si sono trasformati in follower ha consentito a Giorgia Meloni di superare le fanbase Facebook di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte, che ancora fino a dicembre dell’anno scorso potevano contendersi questo particolare primato. Infatti, il leader leghista e vicepremier ha una pagina seguita da 5.132.854 follower, mentre il presidente del M5S ha dalla sua una platea di 4.568.316 follower. Invece, se volgiamo lo sguardo e il confronto social oltre le Alpi, allora c’è da suppore che a essere preoccupato della spinta pugliese sulla pagina Facebook è anche e soprattutto il presidente francese Emmanuel Macron.

Infatti, già lo scorso maggio ha dovuto subire il sorpasso meloniano su Instagram, cedendo alla Meloni il primato di account più seguito tra tutti quelli dei leader europei e adesso vede insidiato anche quello di Facebook. La pagina del presidente francese conta oggi 7.168.570, con una media mensile di crescita di 228 mila nuovi follower dall’inizio dell’anno, quindi questo vantaggio è destinato svanire molto presto, probabilmente entro novembre, in particolare modo se la pagina di Giorgia Meloni mantiene intatta la media di incremento mensile.