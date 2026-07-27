Meloni supera gli 8 milioni di follower su Instagram: è la leader europea più seguita

Da 7 a 8 milioni di follower in poco più di un mese. È questo l’incremento straordinario ottenuto dall’account Instagram del presidente del Consiglio dei Ministri, che sabato scorso 25 luglio ha frantumato la barriera degli otto milioni di seguaci, confermandosi così il canale più seguito su questa piattaforma tra tutti quelli degli altri leader europei. A dire il vero, se allunghiamo lo sguardo ai tre mesi precedenti, quindi se partiamo da aprile, è impossibile non notare un’accelerazione fulminante, degna di Kimi Antonelli. Infatti, il trend di crescita inizia a ridosso del referendum sulla Giustizia e già nelle settimane successive produce un primo significativo risultato con l’account supera il tetto dei 6 milioni. L’ascesa, però, non si arresta, perché già a maggio, complice la visita a Roma del premier indiano Narendra Modi, i follower arrivano a 6.6 milioni grazie alla straordinaria spinta del reel “Melody” che ha incassato in totale 314 milioni di visualizzazioni. Per la verità, è grazie alla toffee Melody che l’account della Meloni riesce a scalzare dal gradino più alto del podio di account più seguito proprio quello del presidente francese Emmanuel Macron. Il viaggio a tutta velocità non si ferma, né rallenta a giugno con un nuovo record, quello dei 7 milioni. Infatti, il 18 giugno complice altri due eventi di valenza internazionale, prima la visita della premier giapponese Sanae Takaichi a Villa Doria e poi il vertice del G7 a Evian in Francia, con il faccia a faccia Meloni-Trump commentato per diversi giorni sui social, l’account scollina in scioltezza anche il gran premio della montagna dei 7 milioni. È di sabato scorso, invece, il nuovo record. Anche questo nuovo traguardo è stato trainato fortemente dal contesto internazionale, in particolare dalle manifestazioni degli studenti indiani proprio contro il loro premier Modi, che hannodato vita a una campagna di trolling trasversale. L’iniziativa è stata promossa e coordinataa dal Cockroach Janta Party che ha portato centinaia di account indiani a postare sotto un post pubblicato dalla Meloni per catturare in tal modo l’attenzione dei suoi milioni di follower e dare alle ragioni della protesta che da giorni anima le piazze di Delhi una vetrina internazionale. Insomma, il trolling come strategia di amplificazione della causa. Solo che questo soft attack, alla fine ha prodotto un effetto inatteso: se da un lato ha aumentato la visibilità della mobilitazione, dall’altro ha contribuito anche alla rapida crescita dell’account della presidente del Consiglio, che in una settimana ha ottenuto 427.432 nuovi follower, la dote necessaria a tagliare per primo il traguardo degli 8 milioni.