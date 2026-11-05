Midterm Usa, Meloni punge la sinistra: “Ora riscoprirà, come per magia, che gli Stati Uniti sono un grande alleato”

La sconfitta dei repubblicani alle elezioni americane di metà mandato non cambia i rapporti tra Italia e Stati Uniti. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che interviene sull’esito delle midterm, confermando la solidità dell’alleanza con gli Usa. “Non siamo soliti commentare le dinamiche di politica interna di altre nazioni. Gli americani hanno votato e il loro giudizio merita rispetto”, ha dichiarato la premier in un’intervista a Qn. Una posizione chiara, che mette al centro il rispetto della volontà degli elettori americani, senza entrare nel merito degli equilibri politici usciti dalle urne. Ma soprattutto Meloni chiarisce che il risultato elettorale non avrà conseguenze sui rapporti tra Roma e Washington. “Per i rapporti tra Italia e Stati Uniti non cambia nulla, per noi gli Usa sono un alleato fondamentale indipendentemente da chi li governa o dalle maggioranze parlamentari”.

Poi l’affondo contro l’opposizione. “A differenza della sinistra, che ora riscoprirà, come per magia, che gli Stati Uniti sono un grande alleato”, osserva ironicamente Meloni, riferendosi alle reazioni politiche alla vittoria dei democratici. E conclude: “Se così sarà, tuttavia, non possiamo che esserne contenti”.

Una risposta che tiene insieme il rispetto per il voto americano e la continuità della politica estera italiana, ma che non risparmia una frecciata alla sinistra. Per Meloni, insomma, l’alleanza con gli Stati Uniti non dipende dal colore politico di chi vince le elezioni.