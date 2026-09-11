Migranti, la stretta della Meloni: “Chi delinque viene espulso”. E posta il video delle operazioni di rimpatrio della polizia

Dalle parole ai fatti: il governo accelera sui rimpatri degli stranieri che delinquono non hanno diritto di restare in Italia. Giorgia Meloni rivendica direttamente la linea dell’esecutivo, affidando ai social le immagini delle ultime operazioni. “In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato”, ha scritto il presidente del Consiglio pubblicando un video che mostra le fasi dell’imbarco di alcuni migranti su un volo destinato al rimpatrio.

Un messaggio politico ma soprattutto accompagnato questa volta dalle immagini di quanto sta avvenendo concretamente. È la linea che Palazzo Chigi porta avanti da tempo: aumentare i controlli, rendere più rapide ed effettive le espulsioni e impedire che chi non ha titolo per rimanere sul territorio nazionale possa continuare a farlo, soprattutto quando si tratta di soggetti responsabili di reati. “Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini”, ha aggiunto la Meloni.

Per anni il tema dei rimpatri è stato uno dei grandi nodi della gestione dell’immigrazione italiana: provvedimenti di espulsione spesso difficili da eseguire, procedure lunghe e una distanza evidente tra le decisioni amministrative e la loro concreta applicazione. Il governo prova ora a restringere quello spazio, trasformando una delle promesse più insistite del centrodestra in una politica operativa.

Il video diffuso dal premier serve anche a questo: mostrare che dietro la linea dura annunciata dall’esecutivo ci sono operazioni reali. Non soltanto decreti, vertici o dichiarazioni, dunque, ma persone effettivamente accompagnate fuori dal territorio italiano quando vengono meno le condizioni per restarvi. Per la Meloni si tratta anche di una questione di principio: chi arriva in Italia deve rispettarne le leggi. E chi delinque, se privo del diritto di soggiornare nel Paese, deve essere rimpatriato.