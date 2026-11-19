«In legge di Bilancio non si può dire sembra, si dice, si narra, forse». Matteo Salvini taglia corto con chi gli chiede se le risorse per superare la legge Fornero ci siano davvero. Il vicepremier rivendica: «C’è un budget iniziale di 850 milioni di euro per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per chi vorrà», una cifra «che sicuramente è sostanziosa» e che la Lega lavorerà «per aumentare». Così «dal 2027 si parte con quota 64 sperimentale e volontaria». «Se uno sta bene va avanti a lavorare», se invece «per motivi personali non ce la fa più» va in pensione «non a 67 ma a 64 anni». Nessuna apertura all’ipotesi di attingere a quel fondo per la sanità: «Non se ne è parlato e non se ne parlerà». Per irrobustirlo, anzi, «abbiamo più di una proposta»: ci sono emendamenti che «riguardano un ulteriore contributo dal mondo bancario» e altri «che vanno a recuperare soldi non spesi su altri capitoli».

Nel capitolo pensioni entra anche quella dedicata alle divise. Una bozza di emendamento circolata in ambito ministeriale prevede che per il personale di Carabinieri, Corpo unico della Sanità militare, Forze di polizia e Vigili del fuoco «che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2027» la quota contributiva sia calcolata con il coefficiente di trasformazione «previsto per l’età anagrafica all’atto del pensionamento, aumentato nel limite di 2 anni per gli anni 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall’anno 2032». Le risorse, precisa la relazione, «possono essere attinte dagli stanziamenti resi disponibili, anche a regime, con l’attivazione della clausola di salvaguardia», cioè con la flessibilità concessa dall’Ue sulle spese per la difesa. La Lega chiede inoltre 141 milioni per i militari nel 2027, tra premi al personale e straordinari arretrati.

Dopo le polemiche sulla social card, Forza Italia sceglie invece la strada della distensione: lavora per confermare la carta da 300 euro agli over 75, rendendola più mirata. Al posto del tetto di 28mila euro di reddito da pensione arriverebbe una soglia Isee di 15mila euro, che restringerebbe la platea dimezzando, secondo gli azzurri, il costo da 1,6 miliardi. Il partito mette mano anche alla exit tax sulle plusvalenze di chi porta la residenza fiscale all’estero, alzando la soglia da 800mila euro a 5 milioni, e chiede di dimezzare lo spalma-crediti del Superbonus per le pmi: cinque quote annuali anziché dieci. Il centrosinistra, alla faccia del saldo zero chiesto da Giorgetti, risponde con una contro-manovra da circa 25 miliardi, coperta con certezza per 2-2,5. E cancella gli 850 milioni dell’uscita anticipata. Con buona pace di quota 64 e del senso di responsabilità in generale.