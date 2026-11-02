Stretta sugli stipendi dei magistrati. Anm sulle barricate

Arriva la stretta sugli stipendi dei magistrati in manovra e rischia di aprirsi un’altra frattura con le toghe, con l’ultimo braccio di ferro ancora in corso sugli arretrati in busta paga per 1 miliardo di euro.

La premier Meloni aveva annunciato nei giorni scorsi di non voler firmare il decreto necessario a erogare gli arretrati e gli aumenti di retribuzione stabiliti da due sentenze del Consiglio di stato, scatenando la reazione dell’Anm. E ora con la manovra l’esecutivo tenta di correre ai ripari per evitare il ripetersi in futuro di una simile situazione. Il governo interviene nella legge di bilancio riscrivendo il meccanismo che lega le retribuzioni delle toghe a quelle degli altri dipendenti pubblici. E neutralizzando uno dei punti alla base delle sentenze che obbligano lo Stato a erogare quel miliardo di arretrati.

L’articolo 67 della manovra contiene due correttivi che avranno effetti a partire dal 2027. Il primo è relativo ai calcoli dell’Istat: gli aumenti degli stipendi saranno determinati attraverso una «media ponderata», che terrà conto del numero dei dipendenti di ciascuna categoria anziché attribuire a tutte lo stesso peso (privilegiando dunque i comparti più numerosi). Il secondo correttivo esclude dal conto le «componenti arretrate», cioè le somme corrisposte per i rinnovi arrivati in ritardo, per evitare che finiscano per essere riconosciuti due volte. Era stata, come vedremo, proprio la «media ponderata» a finire nel mirino del Consiglio di Stato.

L’obiettivo, viene spiegato nella relazione tecnica, è scongiurare «errate rappresentazioni dell’effettivo incremento medio pro capite» e ricondurre la dinamica degli aumenti entro i limiti della spesa pubblica. Immediata la replica dell’Anm: «Ci riserviamo una valutazione nel merito dopo aver approfondito la norma», afferma in una nota il presidente Giuseppe Tango.«Spetta al legislatore regolare la materia, nel rispetto, però, di un principio fondamentale: la tutela delle retribuzioni dei magistrati è condizione per la salvaguardia dell’indipendenza della giurisdizione. Va ricordato - aggiunge - che sugli emolumenti e sulle loro dinamiche stipendiali si può intervenire solo nel quadro di interventi di carattere generale».

La questione è cruciale dopo che i giudici amministrativi hanno dato ragione alle toghe. I magistrati non hanno una contrattazione degli aumenti salariali con lo Stato, nel principio di salvaguardarne l’indipendenza, ma li ricevono automaticamente «in ragione degli incrementi medi conseguiti dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati».

L’adeguamento ha cadenza triennale, con un decreto del presidente del Consiglio in base agli aumenti dei tre anni precedenti. Nel 2021 il governo Draghi stabilì il 4,85% di incremento su calcoli Istat.

Ma la categoria presentò ricorsi, accolti dal Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittimo l’uso della media ponderata per il calcolo degli aumenti, anziché della media aritmetica delle singole categorie di dipendenti pubblici. L’effetto è stato quello di un ricalcolo di tutte le retribuzioni dovute negli anni in questione, che ha reso necessario lo stanziamento in questa legge di bilancio di 979 milioni di euro. Palazzo Chigi ora è intervenuto modificando il criterio di calcolo. Non verrà più dato lo stesso peso a ogni singola categoria di dipendenti pubblici, ma si farà ricorso a una «media ponderata», tenendo conto della consistenza effettiva delle singole categorie di lavoratori pubblici. Il calcolo dovrebbe risultare, è questa almeno la ratio della norma, proporzionato. E ne uscirebbe ridimensionato l’impatto degli aumenti nelle categorie minori ma con retribuzioni medie più elevate, come quella dei magistrati.