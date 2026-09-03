Studentati, in Lombardia altri 6mila posti letto

La libertà di scegliere dove studiare passa anche da una stanza che ci si possa permettere. Quest’anno gli studenti potranno contare in Lombardia su quasi seimila posti in più. Per la precisione sono 5.917 i posti letto in più per gli universitari in Lombardia grazie al Piano Housing del Ministero dell’Università, sostenuto con le risorse del Pnrr. Di questi, la maggior parte, ben 3.067 sono già realizzati e disponibili per gli studenti. Per accedervi basta rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio o, secondo criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze. Nel dettaglio, 1.538 posti letto sono nella provincia di Milano, 546 nella provincia di Brescia, 435 nella provincia di Cremona, 219 in quella di Varese, e 120 in quella di Lodi. Seguono la provincia di Pavia con 109 posti letto, quella di Lecco con 76 e, infine, quella di Monza e Brianza con 24. Per gli ulteriori 2.850, Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del MUR, ha completato la sottoscrizione di tutti gli atti d’obbligo. I nuovi alloggi saranno disponibili, con le stesse modalità, nel 2027.

«Il risultato raggiunto in Lombardia contribuisce a un traguardo fondamentale per tutto il Paese. Più alloggi rendono i nostri atenei più accessibili e attrattivi, rafforzando allo stesso tempo i territori che li ospitano - ha commentato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (nella foto) - Questi posti letto sono una risposta concreta al bisogno di alloggi per i fuori sede e un investimento sul diritto di ogni studente di scegliere liberamente dove formarsi». A livello nazionale sono più di 63.200 i nuovi posti letto del Piano Housing, oltre 3.000 in più rispetto all’obiettivo di 60.000 previsto dal Pnrr. I posti aggiuntivi rispetto al target saranno finanziati con risorse nazionali messe a disposizione dal MUR su impulso del Ministro Bernini. Grazie a questo incremento, l’offerta è più che raddoppiata rispetto a quella disponibile all’avvio del Piano.