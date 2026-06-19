Concordata la tregua tra Hezbollah e Israele. Teheran: "Libano è una nostra linea rossa, Usa responsabili di attacchi Idf"

La nuova autorità iraniana incaricata di supervisionare lo Stretto di Hormuz, la Persian Gulf Strait Authority (Pgsa), ha diffuso delle istruzioni per il passaggio delle navi dallo Stretto durante i 60 giorni in cui sarà in vigore l'accordo preliminare fra Usa e Iran. L'authority chiede alle navi che intendano attraversare lo Stretto di registrarsi sul suo sito 48 ore prima. "In seguito al memorandum d’intesa di Islamabad e alle direttive ufficiali, alle navi che presenteranno richieste di transito conformi sarà consentito il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz", ha annunciato la Pgsa.

L’accordo provvisorio Usa-Iran prevede che il transito attraverso lo Stretto sia libero per 60 giorni, come avveniva prima della guerra. Tuttavia le linee guida diffuse dall'autorità incaricata di supervisionare lo Stretto di Hormuz invita appunto le navi a registrarsi, il che fa supporre che Teheran intenda probabilmente iniziare a riscuotere i diritti. "Durante il periodo di 60 giorni, le tariffe relative ai servizi di sicurezza, protezione e tutela ambientale, nonché le relative assicurazioni iraniane, non saranno riscosse dagli armatori e saranno a carico del governo della Repubblica Islamica dell’Iran", precisa la comunicazione, aggiungendo che "a causa della presenza di mine e della necessità di garantire un passaggio sicuro e di prevenire collisioni, è obbligatorio coordinare la rotta designata e l’orario di passaggio previsto per ciascuna nave prima di dirigersi verso lo Stretto".