Dall’Africa alle trincee di Putin: la promessa di un lavoro che si trasforma in guerra

C’è un biglietto aereo, qualche fotografia di Mosca, una promessa di stipendio regolare. A volte c’è anche la fotografia di un’automobile nuova, parcheggiata davanti a una casa che non si possiede. È così che può cominciare il viaggio di un ragazzo africano verso la Russia. Non sa ancora che la strada finisce in Ucraina, in una trincea dove il fango non conosce la lingua di chi lo calpesta. Il ragazzo parte da Nairobi, da Accra, da Yaoundé, da Lagos. Parte perché il lavoro manca, perché la famiglia aspetta, perché mille o duemila dollari al mese sono una cifra che, nei villaggi e nelle periferie africane, può cambiare il destino di una casa. Gli hanno parlato di fabbriche, di sicurezza privata, di magazzini, di edilizia. Qualcuno gli ha detto che in Russia si guadagna bene. Qualcun altro gli ha assicurato che il visto e il viaggio sono già sistemati.

Il reclutamento

Poi arriva il contratto. È scritto in russo. Lui non conosce il russo, ma firma. Oppure firma senza capire che cosa sta firmando. In altri casi scopre soltanto dopo l’arrivo che il lavoro promesso non esiste. Il passaporto può sparire, le rassicurazioni diventano ordini, il viaggio di lavoro si trasforma in un arruolamento. Non sono storie inventate per commuovere l’Occidente. Sono testimonianze raccolte da organizzazioni internazionali. E dietro quelle testimonianze cominciano a comparire numeri che hanno la freddezza dei registri militari.

Il reclutamento

L’ultima rilevazione investigativa, pubblicata nel novembre 2026 da Journalists for Justice, identifica 3.034 cittadini africani provenienti da quaranta Paesi arruolati nelle forze russe. Il Kenya è in testa, con 841 persone. Seguono Egitto, Camerun, Ghana e Nigeria. Una geografia vastissima, che attraversa il continente come una ferita. Non sono tutti uomini ingannati. Alcuni hanno scelto consapevolmente di indossare una divisa russa. Altri sono partiti inseguendo un impiego civile e si sono ritrovati soldati. Altri ancora raccontano di pressioni, minacce e contratti incomprensibili. La distinzione è importante, ma non cambia il colore della terra che li aspetta. Il reclutamento passa attraverso agenzie, intermediari, annunci sui social: il mercato del lavoro ha imparato a parlare la lingua dei ragazzi. Si promettono stipendi, alloggio, bonus, perfino la cittadinanza russa. Si mostrano città ordinate e automobili lucide. Non si mostrano le trincee.

Eppure la guerra, prima o poi, presenta il conto. Alcuni vengono addestrati per poche settimane, talvolta per periodi ancora più brevi. Poi finiscono al fronte. Devono scavare, trasportare munizioni, presidiare posizioni, partecipare agli assalti. Uomini che magari non hanno mai visto una guerra vengono mandati a combatterne una che non è nata nei loro Paesi e che difficilmente avrebbero saputo indicare su una carta geografica. I governi africani devono fare i conti con un problema che non riguarda soltanto la sicurezza nazionale. Riguarda la povertà, l’emigrazione, la disoccupazione giovanile e l’esistenza di reti capaci di trasformare la speranza di un lavoro in una disponibilità militare.

Mosca non ha bisogno di convincere tutti con la propaganda. A volte basta un intermediario, una promessa credibile, un biglietto pagato. La disperazione fa da ufficio di reclutamento. E così l’Africa, continente giovane e affamato di futuro, consegna uomini a una guerra europea. Non tutti partono costretti, non tutti sono vittime dello stesso inganno, ma molti scoprono troppo tardi che il prezzo del contratto è molto più alto dello stipendio promesso.