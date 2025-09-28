Diretta | Massiccio attacco russo contro l'Ucraina: lanciati centinaia di missili e droni. Decollano i jet polacchi

Kiev: sale a 4 il numero di morti nell'attacco russo
"Al momento si contano quattro vittime dell'attacco russo". Lo scrive sul suo canale Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko.
Kiev: 2 morti e 10 feriti nell'attacco sulla capitale
A Kiev, due persone sono state uccise e 10 ferite in seguito a un attacco russo oggi, secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko citato da Ukrinform. "Al momento a Kiev sono stati confermati 10 feriti e almeno 2 morti. Probabilmente i dati non sono definitivi", ha scritto Tkachenko su Telegram. Secondo le prime informazioni, una bambina di 12 anni è rimasta uccisa nel quartiere Solomiansky di Kiev.
Polonia: caccia in volo come misura preventiva
Le forze armate polacche hanno dichiarato su X di aver fatto decollare aerei caccia nel suo spazio aereo e di aver messo in stato di massima allerta i sistemi di difesa aerea a terra in risposta agli attacchi russi in Ucraina. Si tratta di misure preventive e miravano a proteggere lo spazio aereo polacco e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti all'Ucraina, hanno affermato le forze.
Polonia chiude lo spazio aereo e fa decollare i jet
Mentre la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla capitale ucraina, ferendo almeno sei persone, come ha dichiarato l'amministrazione militare di Kiev, la Polonia ha chiuso questa mattina lo spazio aereo vicino a due delle sue città sudorientali e la sua aeronautica militare ha risposto inviando i suoi jet. Lo riferisce Skynews.
Kiev: massiccio attacco russo, centinaia di missili e droni
"La Russia ha lanciato un altro massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili distruggono edifici residenziali e causano vittime civili". Lo scrive il ministro degli Esteri, Andriy Sybiga, su X.
Il sindaco di Kiev: "Droni russi sulla capitale, ci sono feriti"
Attacco di droni Uav Russi su Kiev è stato denunciato dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram. Ci sarebbero feriti. "Nel distretto di Solomensky, c'è stata la distruzione parziale di un edificio residenziale di cinque piani", spiega. "Attualmente, ci sono feriti nei distretti di Solomianskyi e Sviatoshynskyi. I medici lavorano sul campo. Un ferito è stato ricoverato".