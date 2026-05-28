Nuovo affondo di Mosca: "La Nato si prepara a conflitto su larga scala su fianco est"

Resta alta la tensione tra Russia, Ucraina e Occidente. Mosca accusa la Nato di rafforzare il proprio dispositivo militare sul fianco orientale e di prepararsi a un conflitto armato su larga scala.Kiev denuncia intanto un nuovo attacco notturno russo con un missile Kinzhal e 147 droni, quasi tutti intercettati dalla difesa aerea. Sul fronte diplomatico, Kaja Kallas avverte l’Ue: discutere sul nome del negoziatore è una “trappola russa”.
Mosca: Nato si prepara a conflitto su larga scala su fianco est
"L'Alleanza Atlantica sta costantemente rafforzando il suo potenziale militare sul fianco orientale, mantenendo in quella zona intense attività di intelligence e addestramento, modernizzando le infrastrutture esistenti e creandone di nuove. La Nato, di fatto, si sta preparando a un conflitto armato su larga scala nell'est". Lo ha affermato Sergei Naryshkin, direttore del Servizio di intelligence estera della Russia, in apertura di una riunione internazionale di rappresentanti della sicurezza di alto livello. Lo riporta Ria Novosti.
Kiev: "Attacchi russi nella notte con un missile Kinzhal e 147 droni!
Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con un missile balistico aviolanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 138 droni, sebbene siano stati registrati attacchi con il missile e nove Uav in sette diverse località. Lo riferisce l'Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Il missile Kinzhal è stato lanciato dalla regione di Lipetsk, in Russia. Aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco.
Kallas: "Discussione su negoziatore Ue è trappola russa"
L'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha definito una "trappola russa" il dibattito su chi debba rappresentare l'Europa a un eventuale negoziato con Mosca, sostenendo che l'attenzione dovrebbe concentrarsi sui contenuti e non sui nomi. "La Russia vuole che discutiamo su chi sia adatto o meno a sedersi al tavolo. Non dobbiamo cadere in questa trappola", ha dichiarato al suo arriva alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Limassol, sottolineando che "i negoziati sono sempre un lavoro di squadra". Rispondendo a una domanda sulla possibilità di assumere il ruolo di capo negoziatore, Kallas ha evitato di entrare nel merito della questione. "Sono l'Alta rappresentante dell'Unione europea e il mio ruolo è rappresentare l'Europa", ha detto, insistendo però sulla necessità di unità tra gli Stati membri. "Dobbiamo lavorare insieme come Europa, non separatamente, perché singolarmente siamo tutti molto più deboli di quanto siamo insieme", ha spiegato.