Il “Filin” entra nell’arsenale russo: cosa sappiamo del missile da 1.200 km che arriva fino a Berlino

La Russia prosegue lo sviluppo di sistemi missilistici destinati ad ampliare le proprie capacità di attacco convenzionale a distanza. Tra i programmi più recenti figura il Filin, un missile da crociera a lancio terrestre analizzato dalla Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino (HUR), che ha pubblicato una ricostruzione tecnica del vettore, un inventario della componentistica e un modello tridimensionale. Secondo i dati diffusi da Kiev, il sistema avrebbe una gittata massima dichiarata di 1.200 chilometri, cioè la distanza teorica che potrebbe percorrere.

Il Filin è descritto come un missile da crociera a propulsione a getto, progettato per operare nell’atmosfera. Si distingue quindi dai missili balistici, che seguono una traiettoria ad arco e possono raggiungere quote suborbitali, molto più elevate rispetto a quelle dei vettori da crociera. Sul piano strategico, un raggio d’azione di questa portata potrebbe consentire alla Russia di colpire obiettivi militari, logistici ed energetici in diverse aree dell’Ucraina, comprese Kiev, Charkiv, Dnipro, Odessa e Zaporižžja, “teoricamente” da Kaliningrad anche Berlino.

Cosa sappiamo

Il Filin sarebbe prodotto da NPO Molniya, società appartenente alla Corporazione russa per gli armamenti missilistici tattici. Secondo l’HUR, il sistema sarebbe entrato in impiego contro l’Ucraina dalla fine dell’estate 2026. Si tratta di un missile da crociera a propulsione a getto, progettato per il lancio da terra e destinato a colpire obiettivi a distanza senza richiedere una piattaforma aerea.

Le specifiche pubblicate indicano una lunghezza di circa 3,5 metri e un’apertura alare di 3 metri. La struttura impiega materiali compositi rinforzati con fibre di carbonio e di vetro, mentre alcuni elementi sarebbero realizzati mediante stampa tridimensionale. Il sistema di lancio prevede un acceleratore a propellente solido, che consente al missile di raggiungere le condizioni necessarie per l’attivazione del motore principale a getto.

La velocità massima dichiarata è di 800 chilometri orari, mentre la gittata indicata raggiunge i 1.200 chilometri. Il profilo di volo comprenderebbe la possibilità di operare a quote molto basse oppure di raggiungere un’altitudine di circa 6.000 metri. L’intelligence ucraina segnala inoltre configurazioni con testate da 50 e 100 chilogrammi.

Dal punto di vista militare, l’armamento amplia le opzioni di attacco terrestre a disposizione della Russia. Il ricorso a materiali compositi, tecniche di produzione additive e componenti potenzialmente standardizzati può agevolare alcune fasi della fabbricazione. La capacità di sostenere una produzione su larga scala dipende tuttavia dalla disponibilità delle forniture e dall’organizzazione della filiera industriale.

Componenti stranieri e reti di approvvigionamento

L’inventario pubblicato dall’HUR identifica 35 componenti di origine statunitense e 22 di fabbricazione cinese. Secondo la documentazione ucraina, il sistema di navigazione combina una piattaforma inerziale di produzione cinese con un modulo satellitare Kometa a 16 canali. L’architettura elettronica presenterebbe inoltre analogie con quella rilevata in altri missili e velivoli senza pilota russi, suggerendo l’impiego di soluzioni tecniche comuni tra differenti programmi militari.

La standardizzazione dei sottosistemi può semplificare l’integrazione elettronica e ridurre la varietà dei componenti richiesti durante la produzione. L’utilizzo di architetture condivise può inoltre facilitare la manutenzione e la gestione delle scorte, sebbene l’effettiva portata di questi vantaggi dipenda dalle caratteristiche dei singoli sistemi.

La propulsione sarebbe affidata a un motore di produzione russa, già individuato dall’intelligence di Kiev in altri missili aviolanciati. Il quadro descritto dal rapporto evidenzia quindi una combinazione di capacità industriali nazionali e tecnologie reperite all’estero. La presenza di componenti statunitensi e cinesi non consente, da sola, di stabilire quando e attraverso quali canali siano stati acquisiti, né di determinare il coinvolgimento diretto dei produttori nella loro destinazione finale.

La ricostruzione delle reti di approvvigionamento richiede infatti di distinguere il Paese d’origine del componente dai soggetti che ne hanno curato la distribuzione. Fornitori, intermediari, società di commercio internazionale e operatori logistici possono intervenire in differenti fasi della catena commerciale.

Catene tecnologiche, sanzioni e relazioni internazionali

La composizione dell’armamento richiama il rapporto tra industria della difesa, commercio internazionale e controlli sulle esportazioni. La presenza di componenti stranieri in un sistema militare russo evidenzia il ruolo delle forniture tecnologiche internazionali nella realizzazione di apparati complessi. Nel caso specifico, l’inventario dell’HUR attribuisce parte dei componenti a produttori statunitensi e cinesi, senza fornire, al momento, elementi sufficienti per ricostruire integralmente i percorsi commerciali seguiti da ciascun prodotto.

Le restrizioni introdotte dai Paesi occidentali mirano a limitare l’accesso della Russia a tecnologie a duplice uso, tra cui componenti elettronici e apparati utilizzabili sia in ambito civile sia in quello militare. L’applicazione di tali misure coinvolge i controlli doganali, la verifica degli utilizzatori finali e il monitoraggio delle riesportazioni. La provenienza di un componente, tuttavia, non dimostra automaticamente una violazione delle disposizioni commerciali: la valutazione dipende dalle caratteristiche del prodotto, dalla normativa applicabile e dalle modalità della transazione.

La presenza di tecnologia cinese assume rilievo anche per le relazioni economiche tra Mosca e Pechino, ma non costituisce, da sola, prova di un trasferimento diretto di armamenti o di un coinvolgimento del governo cinese nella progettazione del missile. Analogamente, l’identificazione di componenti statunitensi non consente di attribuire responsabilità ai produttori senza informazioni documentate sui canali di distribuzione e sulla destinazione finale.

Il programma Filin potrebbe indurre a una riflessione sulle interdipendenze strategiche che caratterizzano le filiere globali della difesa, nelle quali l’accesso a componenti elettronici avanzati, la diversificazione dei fornitori e la sicurezza degli approvvigionamenti incidono direttamente sull’autonomia industriale e sulla sostenibilità dei programmi militari. La provenienza dei sottosistemi del missile offre una prospettiva di analisi sulle relazioni tecnologiche tra Russia e mercati esteri, nonché sulle implicazioni dei controlli alle esportazioni e delle restrizioni commerciali per la capacità di Mosca di mantenere e sviluppare la propria produzione missilistica.

Il Filin e gli equilibri strategici nel Baltico

La gittata dichiarata del sistema colloca il Filin nel quadro delle capacità russe di attacco convenzionale a distanza. Kaliningrad, enclave russa tra Polonia e Lituania, dista circa 530 chilometri da Berlino in linea d’aria; sulla base delle prestazioni dichiarate, un eventuale impiego dalla regione potrebbe quindi raggiungere la capitale tedesca. Non risultano però conferme di un dispiegamento nell’enclave né indicazioni documentate su Berlino come obiettivo russo.

L’eventuale presenza di missili da crociera terrestri a Kaliningrad avrebbe implicazioni per la sorveglianza dello spazio aereo, i tempi di allerta e la difesa NATO nel Baltico. Restano da verificare la gittata effettiva, la precisione, l’affidabilità dei sistemi di navigazione, la quota di volo, la firma radar e la resistenza alle contromisure elettroniche. La rilevanza operativa del Filin dipenderà inoltre dalla continuità produttiva, dalla disponibilità dei componenti e dall’eventuale distribuzione dei vettori.