Iran, pressing di Bibi su Trump. “Raid subito dopo le Midterm”

Il conto alla rovescia verso una campagna militare «breve e intensa» contro l’Iran, stando a quanto riferito da parte americana, da avviare dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, è iniziato. Secondo Axios, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta premendo in modo insistente su Donald Trump perché attacchi dopo le elezioni di Midterm negli Usa. Il dubbio è che la minaccia della guerra sia diventata anche una merce di scambio. Intanto i negoziatori iraniani si trovavano a Doha per il terzo giorno consecutivo di colloqui con i mediatori del Qatar. Le trattative si svolgono in un clima di preoccupazione per una possibile nuova escalation. Trump ha dichiarato che le interlocuzioni con Teheran sono state «produttive», pur non escludendo ulteriori azioni militari. Pure il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito i colloqui «in fase di avanzamento», e ha aggiunto che Teheran è pronta «sia alla difesa che alla diplomazia».

L’emittente qatariota Al Jazeera ha citato un’intervista rilasciata dallo stesso Araghchi, in cui il ministro ha spiegato che i negoziatori iraniani e qatarioti hanno elaborato una proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz entro due giorni dalla stipula di un eventuale accordo. L’Iran ha dichiarato comunque che risponderà a eventuali nuovi raid colpendo obiettivi statunitensi e israeliani nei Paesi vicini. «Stiamo facendo tutto il possibile e ci auguriamo che dall’altra parte vi sia razionalità, affinché venga data priorità alla diplomazia», ha affermato Araghchi.

Da contraltare gli fa lo stesso Trump con toni diversi. «Abbiamo neutralizzato il loro programma nucleare. Dobbiamo ancora occuparci, direi, di uno o due siti, ma possiamo farlo in dieci minuti». Ha poi proseguito: «Si potrebbe pensare, ad esempio, a Pickaxe Mountain». E infine: «L’Iran non avrà mai un’arma nucleare». I negoziati «stanno andando avanti, ma non sono molto affidabili. Vi dirò: firmano un accordo e poi fanno marcia indietro». Il Wall Street Journal ha rivelato nel frattempo che c’è stato un colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu che segue di pochi giorni un vertice alla Casa Bianca tra il presidente e i capi militari statunitensi, durante il quale sono state esaminate le opzioni per riprendere operazioni nella regione. Il contatto diretto tra Casa Bianca e Gerusalemme conferma il livello di massima allerta nel quadrante mediorientale.

Nel frattempo, il canale diplomatico si è ampliato. Una settimana fa sono arrivati a Teheran il capo dell’esercito pakistano, il capo dell’intelligence turca e il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita. Si è trattato del primo incontro di questo tipo tra i tre Paesi, che ad agosto hanno siglato un’alleanza strategica, il cosiddetto «Patto della Mecca», una sorta di Nato nell’area. Secondo gli analisti, queste nazioni hanno concluso di dover garantire la propria sicurezza all’interno di un quadro regionale, ovvero in collaborazione con l’Iran.