Iran-Usa, Cnn: "A Trump presentate le opzioni per riprendere la guerra"

Il presidente Usa Donald Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra con l'Iran. E' quanto riporta la Cnn. La riunione alla Casa Bianca, che si è svolta mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, si è conclusa senza una decisione su cosa accadrà in futuro. Trump, riporta sempre la Cnn, ha ricevuto diverse opzioni per la ripresa delle operazioni militari.