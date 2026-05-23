Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Guerra all'Iran |News in tempo reale

Iran-Usa, Cnn: "A Trump presentate le opzioni per riprendere la guerra"

Secondo i media americani il presidente Usa ha riunito i vertici della sicurezza nazionale alla Casa Bianca per discutere gli scenari del conflitto. Ma, riferisce il Wall Street Journal, Trump vuole ancora lasciare spazio alla diplomazia

Diretta Iran-Usa, Cnn: "A Trump presentate le opzioni per riprendere la guerra"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Nessuna

decisione definitiva dopo il vertice con i consiglieri militari e dell’intelligence. Trump avrebbe ricevuto diverse ipotesi operative per un possibile intervento contro Teheran, mentre i negoziati per un accordo restano in stallo

Cnn, a Trump presentate opzioni militari per riprendere guerra

Il presidente Usa Donald Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra con l'Iran. E' quanto riporta la Cnn. La riunione alla Casa Bianca, che si è svolta mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, si è conclusa senza una decisione su cosa accadrà in futuro. Trump, riporta sempre la Cnn, ha ricevuto diverse opzioni per la ripresa delle operazioni militari.

Wsj: "Trump non esclude attacco ma vuole dare più tempo alla diplomazia"

Donald Trump non esclude possibili attacchi all'Iran ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sulle stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica