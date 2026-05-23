Iran-Usa, Cnn: "A Trump presentate le opzioni per riprendere la guerra"

Nessunadecisione definitiva dopo il vertice con i consiglieri militari e dell’intelligence. Trump avrebbe ricevuto diverse ipotesi operative per un possibile intervento contro Teheran, mentre i negoziati per un accordo restano in stallo
Cnn, a Trump presentate opzioni militari per riprendere guerra
Il presidente Usa Donald Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra con l'Iran. E' quanto riporta la Cnn. La riunione alla Casa Bianca, che si è svolta mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, si è conclusa senza una decisione su cosa accadrà in futuro. Trump, riporta sempre la Cnn, ha ricevuto diverse opzioni per la ripresa delle operazioni militari.
Wsj: "Trump non esclude attacco ma vuole dare più tempo alla diplomazia"
Donald Trump non esclude possibili attacchi all'Iran ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sulle stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.