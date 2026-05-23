Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |La tragedia in mare

Maldive, oggi il rientro delle salme a Malpensa. Lunedì la prima autopsia

Dopo la tragedia nelle acque dell’atollo di Vaavu, oggi il rientro in Italia dei corpi dei quattro sub. Gli esami autoptici potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto in mare: lunedì il primo accertamento sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, riportato in patria nei giorni scorsi

Maldive, oggi il rientro delle salme a Malpensa. Lunedì la prima autopsia
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Sono attese oggi intorno alle 13 all’aeroporto di Malpensa, su un volo Turkish Airlines, le salme di quattro dei cinque sub italiani morti alle Maldive durante l’escursione nelle acque dell’atollo di Vaavu. Si tratta di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese.

Maldive, dentro la grotta dove sono morti i sub italiani: ecco le prime foto

Una volta rientrati in Italia, sui corpi sarà disposta l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della tragedia avvenuta durante l’immersione. Gli esami autoptici potrebbero infatti fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto in mare.

Il primo corpo sul quale sarà effettuato l’esame autoptico è quello

di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, recuperato per primo dopo il naufragio e già riportato in Italia nei giorni scorsi. Nel suo caso l’autopsia è stata fissata per lunedì.

I dossi di sabbia e il cunicolo cieco: così sono morti i sub alle Maldive

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica