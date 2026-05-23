Maldive, oggi il rientro delle salme a Malpensa. Lunedì la prima autopsia

Sono attese oggi intorno alle 13 all’aeroporto di Malpensa, su un volo Turkish Airlines, le salme di quattro dei cinque sub italiani morti alle Maldive durante l’escursione nelle acque dell’atollo di Vaavu. Si tratta di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese.
Una volta rientrati in Italia, sui corpi sarà disposta l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della tragedia avvenuta durante l’immersione. Gli esami autoptici potrebbero infatti fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto in mare.
Il primo corpo sul quale sarà effettuato l’esame autoptico è quellodi Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, recuperato per primo dopo il naufragio e già riportato in Italia nei giorni scorsi. Nel suo caso l’autopsia è stata fissata per lunedì.