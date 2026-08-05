La Corea del Nord schiera missili balistici e lanciatori in Russia: cosa sappiamo

La guerra in Ucraina continua a trasformarsi in un conflitto sempre più internazionale. Dopo mesi di forniture di munizioni, missili e migliaia di soldati inviati da Pyongyang in supporto della Russia, l’intelligence militare ucraina sostiene che la Corea del Nord abbia compiuto un ulteriore passo: il dispiegamento di una propria unità missilistica sul territorio russo, equipaggiata con lanciatori e missili balistici destinati a essere impiegati contro l’Ucraina.

Se confermata, la notizia rappresenterebbe un’evoluzione significativa della cooperazione militare tra Vladimir Putin e Kim Jong Un, trasformando Pyongyang da semplice fornitore di armamenti a protagonista operativo del conflitto. Reuters precisa che, al momento, le informazioni provengono dall’intelligence ucraina e non sono state confermate in modo indipendente né da Mosca né da Pyongyang.

Secondo Andrii Cherniak, funzionario della Direzione principale dell’intelligence militare ucraina (HUR), una unità nordcoreana composta da circa 90 militari ha iniziato il dispiegamento nella regione russa di Voronezh. L’obiettivo sarebbe quello di mettere in servizio fino a sei lanciatori mobili e circa 120 missili balistici destinati agli attacchi contro il territorio ucraino. Kiev sostiene inoltre che, nei giorni scorsi, siano stati consegnati altri 40 missili KN-23 e KN-24, sistemi già utilizzati dalla Russia negli ultimi anni. Non sarebbe ancora chiaro quale sarà il ruolo effettivo dei militari nordcoreani: potrebbero limitarsi all’addestramento e al supporto tecnico oppure partecipare direttamente alle operazioni di lancio.

L’impiego dei KN-23 e KN-24 preoccupa gli analisti perché si tratta di missili a corto raggio con traiettorie difficili da intercettare. Pur essendo considerati meno accurati degli Iskander russi, trasportano testate più pesanti e possono provocare danni ingenti contro aree urbane e infrastrutture. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uno di questi missili sarebbe stato utilizzato anche nel recente attacco contro il villaggio di Radushne, costato la vita a un’intera famiglia.

Il possibile dispiegamento dell’unità missilistica è il tassello più recente di una cooperazione militare che si è intensificata dopo il trattato di partenariato strategico firmato da Russia e Corea del Nord nel 2024. Secondo le valutazioni dell’intelligence ucraina, Pyongyang avrebbe già inviato milioni di proiettili d’artiglieria, missili balistici e migliaia di soldati impiegati soprattutto nella regione russa di Kursk. Kiev sostiene inoltre che Mosca stia preparando l’arrivo di ulteriori contingenti nordcoreani.

Per la Russia, il contributo nordcoreano consente di sostenere una guerra di logoramento che richiede enormi quantità di munizioni e armamenti. Per Kim Jong Un, invece, il conflitto rappresenta un’occasione per testare sistemi d’arma in condizioni operative reali, acquisire esperienza sul campo e rafforzare ulteriormente il rapporto strategico con Mosca in cambio di assistenza economica, tecnologica e militare.

Rob Lee, ricercatore senior presso il Foreign Policy Research Institute, noto think tank con sede a Filadelfia, ha affermato che le risorse nordcoreane rappresentano una minaccia significativa per Kiev. “La difesa missilistica balistica è uno dei maggiori punti deboli dell’Ucraina, quindi qualsiasi aumento del numero di missili balistici che si trova ad affrontare rappresenterà una sfida ancora maggiore”, ha affermato.

Per l’Ucraina ora i timori si concentrano sullo stato delle sue difese aeree nel prossimo inverno, quando la Russia potrebbe nuovamente prendere di mira la rete elettrica con attacchi pesanti come negli anni passati.