Massiccio attacco russo contro l'Ucraina: tre morti e più di 20 feriti. Decollano i jet polacchi

Nuova pioggia di fuoco sull'Ucraina.L'esercito di Putin ha lanciato, secondo quanto dichiarato dalle autorità di Kiev, 650 droni e una cinquantina di missili sul Paese, prendendo di mira le infrastrutture energetiche e causando tre morti. In risposta, la Polonia ha fatto decollare i jet e chiusi due aeroporti. E il presidente Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere un aumento della pressione internazionale sul Cremlino.
Kiev: due morti a Zaporizhzhia, cresce il numero dei feriti
Ci sono due vittime a causa degli attacchi russi con droni su Zaporizhia mentre cresce il numero dei feriti che sale a 23. Lo riporta il capo della regione di Zaporizhzhia Ivan Fedorov su Telegram. Tra i feriti ci sono sei bambini.
Cremlino: il dialogo con gli Usa non è a un punto morto
Mosca non crede che il dialogo ripreso con Washington sia giunto a un punto morto. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, durante un briefing con i media, come riporta Tass. "No, non lo è", ha risposto quando gli è stato chiesto se i test russi dei missili Burevestnik e Poseidon e i piani degli Stati Uniti di riprendere i test sulle armi nucleari lo indicassero.
Zelensky: "Attacchi russi complessi e devastanti in molte regioni"
"In molte delle nostre regioni sono ancora in corso operazioni di emergenza e soccorso dopo l’attacco russo della scorsa notte. È stato un attacco complesso e combinato: il nemico ha usato più di 650 droni e oltre cinquanta missili di vario tipo, compresi quelli balistici e aeroballistici. Molti sono stati abbattuti, ma purtroppo ci sono stati colpi a segno". Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su X dopo i pesanti attacchi russi sul Paese. "Edifici residenziali ordinari a Zaporizhzhia sono stati danneggiati, e c’è stata distruzione in un dormitorio. Decine di persone sono rimaste ferite in questo attacco, tra cui cinque bambini. Tragicamente, due persone sono state uccise. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Le operazioni di soccorso continuano. A Ladyzhyn, un bambino di sette anni è stato gravemente ferito. Ci sono stati anche molti vili attacchi contro infrastrutture energetiche e civili in diverse regioni — Vinnytsia, Kyiv, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipro, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk e Lviv. Tutti i servizi necessari sono stati dispiegati sui luoghi colpiti. Bisogna fare ogni sforzo per ripristinare il più rapidamente possibile la fornitura di elettricità e acqua ovunque sia stata interrotta", ha scritto Zelensky.
Zelensky: "Russia vuole distruggere tutto, aumentare la pressione su Mosca"
"La Russia continua la sua guerra terroristica contro la vita stessa, ed è fondamentale che ogni vile attacco contro i civili si ritorca contro Mosca con conseguenze concrete — sanzioni e vera pressione. Contiamo su Stati Uniti, Europa e Paesi del G7 perché non ignorino l’intento di Mosca di distruggere tutto. Servono nuovi passi per aumentare la pressione — sull’industria petrolifera e del gas russa, sul suo sistema finanziario e attraverso sanzioni secondarie contro chi finanzia questa guerra. Ringrazio tutti coloro che lavorano per la pace". Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su X dopo i pesanti attacchi russi sul Paese.
Mosca: liberati villaggia a Zaporizhzhia e nel Kharkiv
Nelle ultime 24 ore, unità delle Forze armate russe hanno liberato i villaggi di Krasnogorskoye nella regione di Zaporizhzhia e Sadovoye nella regione di Kharkiv, ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta Tass. Secondo il ministero della Difesa, le truppe russe hanno continuato ad avanzare in profondità nelle difese nemiche. Le forze dei gruppi orientale e occidentale sono riuscite a stabilire il controllo sulle aree popolate.
Polonia chiude due aeroporti dopo l'attacco russo sulle regioni ucraine
La Polonia ha chiuso gli aeroporti di Lublino e Radom, nella parte orientale del Paese, a causa del decollo di aerei militari in seguito all'attacco missilistico russo contro l'Ucraina. Lo ha riferito su X l'Agenzia polacca per il traffico aereo (Pazp), come riporta Ukrinform. "A causa della necessità di garantire la libertà d'azione dell'aviazione militare, gli aeroporti di Radom e Lublino sono rimasti chiusi per tutta la durata delle operazioni", ha riferito l'agenzia.
Kiev: tre morti e 21 feriti in raid russi su quattro regioni
Tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi del 29 ottobre nelle regioni di Kherson, Donetsk, Sumy e Kharkiv. Lo hanno riferito i capi delle amministrazioni militari locali, come riporta Ukrainska Pravda. Nella regione di Kherson, le truppe russe hanno attaccato infrastrutture critiche e sociali. 12 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Decine di insediamenti sono stati colpiti dal fuoco nemico, tra cui Antonivka, Komyshany, Prydniprovske, Sadovoe, Chornobayivka, Bilozerka, Beryslav e Kherson. Sono stati danneggiati quattro grattacieli, nove abitazioni private, un edificio amministrativo, una chiesa, un ripetitore per cellulari e diverse automobili. Nella regione di Donetsk, due residenti di Druzhkivka e Kryvyi Rih sono morti. Altre sette persone sono rimaste ferite. Il numero delle vittime non include i dati relativi a Mariupol e Volnovakha, temporaneamente occupate. Sono stati colpiti sei insediamenti nella regione di Kharkiv. Un uomo e una donna sono rimasti feriti nel villaggio di Pisky-Radkivski, nella comunità di Borivska. I russi hanno utilizzato un missile, quattro bombe guidate, droni kamikaze Geran-2 e droni FPV.
Interruzione di corrente in tutta l'Ucraina dopo l'attacco russo
Ukrenergo, l'operatore energetico statale ucraino, ha riferito che nella maggior parte delle regioni sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa di un attacco su larga scala con missili e droni russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Come riporta Ukrainska Pravda, Ukrenergo ha dichiarato che i lavori di riparazione inizieranno non appena la situazione della sicurezza lo consentirà, spiegando che "Le interruzioni di emergenza saranno revocate non appena la situazione nel sistema elettrico si sarà stabilizzata". L'operatore ha inoltre esortato i consumatori a usare l'elettricità con parsimonia.