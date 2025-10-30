Massiccio attacco russo contro l'Ucraina: tre morti e più di 20 feriti. Decollano i jet polacchi

"In molte delle nostre regioni sono ancora in corso operazioni di emergenza e soccorso dopo l’attacco russo della scorsa notte. È stato un attacco complesso e combinato: il nemico ha usato più di 650 droni e oltre cinquanta missili di vario tipo, compresi quelli balistici e aeroballistici. Molti sono stati abbattuti, ma purtroppo ci sono stati colpi a segno". Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su X dopo i pesanti attacchi russi sul Paese. "Edifici residenziali ordinari a Zaporizhzhia sono stati danneggiati, e c’è stata distruzione in un dormitorio. Decine di persone sono rimaste ferite in questo attacco, tra cui cinque bambini. Tragicamente, due persone sono state uccise. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Le operazioni di soccorso continuano. A Ladyzhyn, un bambino di sette anni è stato gravemente ferito. Ci sono stati anche molti vili attacchi contro infrastrutture energetiche e civili in diverse regioni — Vinnytsia, Kyiv, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipro, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk e Lviv. Tutti i servizi necessari sono stati dispiegati sui luoghi colpiti. Bisogna fare ogni sforzo per ripristinare il più rapidamente possibile la fornitura di elettricità e acqua ovunque sia stata interrotta", ha scritto Zelensky.