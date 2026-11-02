Mosca chiude la tregua a Oleshky. Zelensky: “Lo Zar sta perdendo”

«La Russia sta perdendo». Con un’affermazione netta e una personalissima lettura del fronte, Zelensky lancia un appello perentorio al Cremlino: fermare l’escalation e piegarsi alla diplomazia per un cessate il fuoco immediato. «A ottobre sono 54.400 i russi feriti o uccisi al fronte». Una dichiarazione d’impatto ma anche un messaggio strategico all’Occidente: l’Ucraina resiste, contrattacca e porta a casa risultati. Sul campo, però, la realtà picchia duro.

Il leader di Kiev denuncia l’attacco a quattro regioni, con centinaia di migliaia di famiglie ripiombate al buio. I numeri dell’ultima settimana disegnano una pioggia di fuoco: 1.940 droni, oltre 1.580 bombe guidate e 44 missili. Per questo l’insistenza verso Washington ed Europa resta altissima: servono Patriot, e servono subito. L’inverno non aspetta i tempi della diplomazia.

Da Mosca arriva una versione diversa della partita diplomatica. Peskov sostiene che il dialogo con l’Ue sia ormai impossibile: Bruxelles, secondo il portavoce, continua a perseguire la sconfitta strategica della Russia. Per Ushakov, consigliere di Putin, i negoziati dovrebbero invece coinvolgere soltanto Russia, Ucraina e Usa. L’Europa, almeno nella prima fase, resterebbe fuori dalla stanza. Ushakov aggiunge un particolare che somiglia a una provocazione: Putin sarebbe pronto a rispondere a una telefonata di Zelensky. E se il presidente ucraino volesse incontrarlo, potrebbe sempre andare a Mosca. Il Cremlino dice di non rifiutare il dialogo, ma ne stabilisce luogo, condizioni e partecipanti. Da Istanbul Zelensky rilancia: «Sono pronto a incontrare Putin in Turchia, ma sia ben chiaro, non rinunceremo ai nostri territori». Poi assesta una stoccata a Washington: «Negoziare il destino di uno Stato senza la sua presenza al tavolo non ha senso».

Trump, intanto, tiene aperta una porta. Alla domanda sulla possibilità di invitare Zelensky al prossimo G20 di Miami, risponde senza esitazioni: «Lo inviterei. Nessun problema». È una frase breve, ma in una guerra nella quale ogni gesto viene interpretato come un segnale, anche un invito può diventare materia diplomatica. Resta da capire se al G20 ci sarà davvero lo spazio per parlare di Ucraina. Il presidente tedesco Steinmeier, dopo un colloquio con Xi Jinping, ridimensiona le indiscrezioni su un possibile incontro trilaterale tra Cina, Russia e Stati Uniti a Shenzhen: se ci sarà, sostiene, non sarà dedicato alla guerra. Xi avrebbe inoltre ribadito che l’Europa deve essere coinvolta in un eventuale percorso negoziale. Rubio ribadisce per il secondo giorno consecutivo di essere scettico su accordi di pace nei prossimi mesi.

La diplomazia cerca una porta d’ingresso mentre le parti discutono ancora su chi debba avere le chiavi. C’è però un episodio nel quale le parole hanno lasciato spazio ai fatti. È Oleshky, dove l’operazione umanitaria, chiusa ieri sera, ha consentito l’evacuazione dei civili. Il Cremlino, che non ha concesso proroghe, ha riconosciuto il coordinamento tra le parti e il ruolo di Melania Trump. Papa Leone XIV ha auspicato che questa collaborazione apra la strada a nuove iniziative di pace. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal ritrovamento di 47 corpi di civili deceduti, che giacevano nei seminterrati dell’ospedale locale da maggio.

Kiev ieri ha attaccato la raffineria Lukoil di Kstovo, che ha messo fuori uso circa il 10% della capacità di raffinazione russa, e il complesso militare di Kamensky, a Rostov.