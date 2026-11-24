Il conto alla rovescia per il lancio da parte della Russia di un satellite armato con una testata nucleare nello spazio potrebbe essere già cominciato. Stando infatti a quanto riportato da un gruppo di media tedeschi sulla base di report di agenzie di intelligence di Paesi della Nato, il via libera al lancio del satellite, identificato con il nome di Sputnik-S, potrebbe arrivare già quest’anno. Dai resoconti forniti da Ndr, Wdr e dalla Suddeutsche Zeitung si apprende inoltre che lo Sputnik-S è stato assemblato “molti anni fa” ed è collocato nella regione di Mosca.

Il governo tedesco ha fatto sapere di prendere sul serio i possibili piani della Federazione. Peraltro, l’allarme in questione non è nuovo. Nel 2024, il Cremlino ha negato le accuse di funzionari americani secondo cui Mosca starebbe sviluppando un’arma in grado di distruggere i satelliti nemici attraverso un’esplosione nucleare nello spazio. Per Washington da anni i russi cercano di sviluppare un’arma nucleare in grado di distruggere interi sistemi satellitari come ad esempio quelli legati a SpaceX di Elon Musk. L’ultimo report sul possibile sviluppo di un satellite progettato per trasportare un’arma nucleare è stato rilasciato ad ottobre dalla Defense Intelligence Agency Usa. Intanto, anche in questa occasione sia l’ambasciata russa in Germania che il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov hanno di fatto smentito le indiscrezioni dei media.

La detonazione di un’arma nucleare nello spazio, obliterando i satelliti, avrebbe devastanti conseguenze su sistemi critici terrestri. Secondo il capo dello Us Space Command Stephen Whiting un terzo dei satelliti collocati in orbita bassa potrebbe smettere di funzionare entro poche ore, mentre i restanti diventerebbero inutilizzabili nei mesi successivi. Il generale Armin Fleischmann del Comando tedesco per lo spazio cibernetico e informativo ha dichiarato che un’esplosione di questo tipo provocherebbe interruzioni di corrente diffuse, gravi limitazioni alle comunicazioni e alla navigazione e blackout dei sistemi di sorveglianza. C’è poi da tenere conto del fatto che l’esplosione nucleare potrebbe innescare un impulso elettromagnetico ad alta intensità in grado di mandare fuori servizio i sistemi tecnologici sulla superficie terrestre.

Se confermata, l’iniziativa di Mosca rappresenterebbe una violazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 e del Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari del 1963, i quali vietano il posizionamento di armi nucleari in orbita terrestre e le detonazioni test nello spazio. Peraltro, come sottolinea il Guardian, le rivelazioni dei media tedeschi arrivano in un momento di crescente preoccupazione per la militarizzazione dello spazio e a due mesi dall’ammissione da parte del segretario dell’Air Force Usa Troy Meink del dispiegamento di “armi di controllo spaziale in orbita” a difesa da “azioni ostili avversarie”.

“Vi posso assicurare che faremo sempre in modo di difendere ogni centimetro del territorio Nato”, ha commentato ieri le notizie il segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Ciò“, ha proseguito Rutte, “include garantire la nostra sicurezza per quanto riguarda la componente spaziale”.