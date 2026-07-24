Netanyahu vedrà Trump martedì a Washington. Il Wsj: “Il presidente ha perso la pazienza con l’Iran, è in modalità vendetta”

Continua l’escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito basi dei pasdaran nel nord dell’Iran, mentre i Guardiani della rivoluzione hanno risposto con un lancio di droni contro l’aeroporto di Erbil, in Iraq. Secondo quanto riferito, tutti gli Uav d’attacco sono stati abbattuti.
Incontro Trump-Netanyahu martedì alla Casa Bianca
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, martedì prossimo alla Casa Bianca. Lo ha confermato l’ufficio del premier israeliano, precisando che Netanyahu partirà per Washington lunedì “su invito del presidente Trump” ed il giorno dopo parteciperà anche ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham.
Nyt, Pentagono riduce bilancio vittime guerra da 18 a 14
Il Pentagono ha riferito mercoledì sul proprio sito dedicato alle vittime militari che un totale di 18 militari americani erano stati uccisi durante la guerra in Iran. Ieri il Dipartimento della Difesa ha ridotto il numero a 14. Tre funzionari militari citati dal New York Times hanno dichiarato che una delle ragioni alla base del cambiamento era la decisione dell’amministrazione Trump di rimuovere dall’elenco quattro militari uccisi lo scorso fine settimana — tre in Giordania e uno nel nord dell’Iraq — perché le loro morti erano avvenute dopo che il presidente aveva dichiarato un cessate il fuoco, ad aprile. Il portavoce ad interim del Pentagono, Joel Valdez, ha attribuito invece il cambiamento a “temporanee interruzioni dei dati” sul sito, che a suo dire sarebbero state rapidamente corrette. Da quando il cessate il fuoco è crollato, il Pentagono ha fornito poche informazioni sulla strategia militare americana e ha tardato a diffondere dati sui ferimenti delle truppe. L’ultimo importante briefing del Pentagono sulla guerra risale all’inizio di maggio. Secondo il Dipartimento della Difesa, rendere pubblici gli attacchi iraniani contro basi che ospitano truppe statunitensi comprometterebbe la sicurezza operativa.
Wsj, Trump sta perdendo la pazienza ed è in modalità vendetta
Donald Trump sta perdendo la pazienza a causa della guerra con l’Iran, di cui non si intravede una fine. E’ quanto titola il Wall Street Journal in un approfondimento sulle strategie della Casa Bianca sul conflitto in corso. Durante una recente riunione nello Studio Ovale, scrive il quotidiano, Trump ha lanciato una violenta invettiva contro i leader iraniani, definendoli ‘feccià e ‘pazzì, accompagnando le sue parole con una serie di imprecazioni, secondo una persona che ha sentito i commenti. Negli ultimi giorni, sottolinea il Wsj, il presidente è diventato sempre più scettico sul fatto che i negoziati con l’Iran possano portare a una pace duratura. Secondo un alto funzionario dell’amministrazione, Trump ritiene che l’unico linguaggio compreso dall’Iran sia quello della forza militare, aggiungendo che il presidente si trova in una ‘modalità di vendettà nei confronti di Teheran. Secondo lo stesso funzionario, Trump vede poche alternative valide oltre al proseguimento degli attacchi.
Houthi, blocco navale Bab el-Mandeb riguarda solo Arabia Saudita
“Non c’è alcuna chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, come alcuni stanno sostenendo”. Lo ha affermato in un post su X il portavoce degli Houthi, Mohammed Abdulsalam, smentendo che il movimento yemenita che controlla la capitale Sanàa avrebbe disposto la chiusura totale dello stretto, uno dei principali snodi del traffico marittimo mondiale. Secondo Abdulsalam, la misura annunciata dagli Houthi e “si limita a un blocco navale che riguarda esclusivamente la parte saudita”, adottato “in risposta all’assedio dello Yemen e al rifiuto dell’Arabia Saudita di accettare un approccio equo a una soluzione che garantisca sicurezza, sovranità e indipendenza al popolo yemenita”.
Giordania intercetta sette missili e sei droni iraniani
L’esercito giordano ha annunciato di aver intercettato sette missili e sei droni lanciati dall’Iran, che sta intensificando i suoi attacchi contro gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. Le intercettazioni, effettuate da sistemi di difesa aerea e aerei dell’aeronautica militare, “non hanno causato vittime né danni materiali”, hanno aggiunto le forze armate giordane in un comunicato.
Pasdaran a cittadini Paesi Golfo, state lontani da basi con truppe Usa
La Guardia rivoluzionaria iraniana, secondo una dichiarazione letta dalla tv di Stato, ha esortato la popolazione dei Paesi confinanti con l’Iran a tenersi alla larga dalle basi con truppe Usa e ha chiesto al contempo di segnalare i luoghi in cui sono di stanza.
Londra replica a Teheran, pronti a difenderci 24 ore su 24
Il Regno Unito è “pronto a difendersi”. È quanto afferma il ministero della Difesa britannico, replicando all’Iran dopo che teheran ha minacciato “conseguenze” per la decisione del nuovo premier Andy Burnham di continuare a consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi britanniche per colpire l’Iran, definendo questa mossa un “atto di aggressione”. “Le nostre forze armate sono pronte a proteggere il Regno Unito da qualsiasi tipo di attacco, sia sul nostro territorio che dall’estero. Il Regno Unito è pronto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a difendersi”, ha dichiarato il ministero della Difesa britannico. “L’approccio del Regno Unito al conflitto rimane lo stesso: siamo impegnati a difendere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri alleati, agendo in conformità con il diritto internazionale e senza lasciarci trascinare in un conflitto più ampio”, ha precisato.
Media Teheran, base navale Pasdaran colpita in attacco Usa
Gli attacchi Usa hanno colpito una base navale dei Guardiani della rivoluzione nel nord dell’Iran. Lo riportano le agenzie di stampa iraniane Fars e Isna. Nella notte sono state segnalate esplosioni anche sull’isola iraniana di Qeshm, dove sono stoccati mezzi navali tra cui imbarcazioni-drone che l’Iran può utilizzare per attaccare navi nello Stretto di Hormuz, nonché nella provincia di Isfahan, dove si trovano un’importante base aerea iraniana e uno dei siti nucleari del Paese. Secondo quanto riportato, altri attacchi hanno colpito inoltre la provincia del Khuzestan, nel sud-ovest dell’Iran, e la provincia meridionale di Fars.
Media, eslosioni vicino aeroporto di Erbil
Diverse esplosioni sono risuonate vicino all’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo riporta l’Afp, che ha visto droni sorvolare la città e fumo levarsi dalla zona. Dalla ripresa delle ostilità in Medio Oriente il 7 luglio, diversi droni sono stati intercettati più volte sopra Erbil, che ospita truppe americane e il consolato degli Stati Uniti. Le autorità di questa regione autonoma accusano l’Iran di essere dietro questi attacchi.