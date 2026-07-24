Netanyahu vedrà Trump martedì a Washington. Il Wsj: “Il presidente ha perso la pazienza con l’Iran, è in modalità vendetta”

Il Pentagono ha riferito mercoledì sul proprio sito dedicato alle vittime militari che un totale di 18 militari americani erano stati uccisi durante la guerra in Iran. Ieri il Dipartimento della Difesa ha ridotto il numero a 14. Tre funzionari militari citati dal New York Times hanno dichiarato che una delle ragioni alla base del cambiamento era la decisione dell’amministrazione Trump di rimuovere dall’elenco quattro militari uccisi lo scorso fine settimana — tre in Giordania e uno nel nord dell’Iraq — perché le loro morti erano avvenute dopo che il presidente aveva dichiarato un cessate il fuoco, ad aprile. Il portavoce ad interim del Pentagono, Joel Valdez, ha attribuito invece il cambiamento a “temporanee interruzioni dei dati” sul sito, che a suo dire sarebbero state rapidamente corrette. Da quando il cessate il fuoco è crollato, il Pentagono ha fornito poche informazioni sulla strategia militare americana e ha tardato a diffondere dati sui ferimenti delle truppe. L’ultimo importante briefing del Pentagono sulla guerra risale all’inizio di maggio. Secondo il Dipartimento della Difesa, rendere pubblici gli attacchi iraniani contro basi che ospitano truppe statunitensi comprometterebbe la sicurezza operativa.