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Nucleare, miliardi congelati e raid in Libano: tutti i fronti che alimentano la guerra tra Israele e Stati Uniti

Dal programma nucleare ai miliardi bloccati dalle sanzioni, dai raid israeliani in Libano alla minaccia sullo Stretto di Hormuz: i dossier che dividono Washington e Teheran e che rischiano di trasformare la tregua mediorientale in una nuova escalation regionale

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La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti non si gioca più su un solo campo. È un conflitto stratificato, in cui i raid militari si intrecciano con i negoziati sul nucleare, la battaglia sui fondi iraniani congelati, il controllo dello Stretto di Hormuz, la minaccia dei missili balistici e il ruolo di Hezbollah in Libano.

Mentre Washington e Teheran discutono un possibile accordo ad interim per ridurre l’escalation, Israele continua a colpire i suoi obiettivi regionali e guarda con sospetto qualsiasi compromesso che lasci intatta la capacità strategica iraniana.

Il nodo nucleare e i missili: la linea rossa di Israele

Il dossier nucleare resta il cuore della crisi. L’Iran rivendica il diritto all’arricchimento dell’uranio, mentre Stati Uniti e alleati chiedono limiti più rigidi, accesso pieno degli ispettori internazionali e garanzie verificabili. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha chiesto a Teheran cooperazione urgente e accesso ai siti nucleari, in un clima reso ancora più teso dalla guerra e dagli attacchi subiti da alcune infrastrutture.

Per Israele, però, il problema non è soltanto nucleare. La questione riguarda anche i missili balistici iraniani, la loro gittata e la possibilità di colpire territorio israeliano o basi americane nel Golfo. Washington aveva già indicato la limitazione della portata dei missili tra le richieste principali rivolte a Teheran. Per l’Iran, invece, l’arsenale missilistico resta uno strumento di deterrenza indispensabile, soprattutto dopo mesi di attacchi diretti e indiretti. L'Iran seguita a sostenere che il suo diritto alle armi convenzionali non è affatto negoziabile e di essere ancora in possesso di un vasto arsenale.

I miliardi congelati: la guerra economica dietro la diplomazia

Il secondo fronte è finanziario. Iran e Stati Uniti starebbero negoziando il rilascio di parte dei fondi iraniani congelati all’estero. Teheran chiede tra 6 e 12 miliardi di dollari subito, mentre Washington vuole uno sblocco graduale, controllato e vincolato all’acquisto di beni umanitari. Un funzionario iraniano ha affermato che sono in corso discussioni sull'ammontare dei beni congelati da sbloccare immediatamente e su una tempistica garantita per il pagamento dei restanti miliardi di dollari di fondi iraniani entro un periodo di 60 giorni.

La partita è decisiva perché riguarda la sopravvivenza economica della Repubblica islamica. Dopo anni di sanzioni e mesi di guerra, l’Iran ha bisogno di liquidità per alleggerire la pressione interna. Gli Stati Uniti, al contrario, vogliono usare quei fondi come leva negoziale: concedere ossigeno a Teheran, ma senza restituirle piena libertà finanziaria.

È qui che nasce l’ipotesi di un accordo provvisorio: non una pace definitiva, ma un’intesa tecnica per ridurre l’escalation, riaprire alcuni canali economici e rinviare i nodi più difficili. Una soluzione che però rischia di scontentare Israele, convinto che ogni pausa possa permettere all’Iran di ricostruire capacità militari e influenza regionale.

Libano, Hormuz e Hezbollah: i fronti che possono far saltare l’accordo

Il Libano è diventato uno dei terreni più sensibili della trattativa. Israele continua a colpire il sud del Paese contro obiettivi legati a Hezbollah, mentre Teheran cerca di mantenere il movimento sciita come leva strategica in qualsiasi negoziato più ampio con Washington, mentre il cessate il fuoco resta fragile e contestato.

Per l’Iran, Hezbollah è parte essenziale della propria architettura regionale. Per Israele, invece, è una minaccia diretta ai confini settentrionali. Per questo il dossier libanese non è più separabile da quello iraniano: ogni raid israeliano, ogni risposta di Hezbollah e ogni pressione americana su Beirut finiscono per pesare sui negoziati con Teheran.

A complicare tutto c’è lo Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il traffico energetico mondiale. L’Iran ha minacciato o annunciato restrizioni al passaggio delle navi in risposta agli attacchi americani, trasformando il Golfo in un altro fronte della guerra. Per Washington, la libertà di navigazione è una linea rossa; per Teheran, il controllo dello stretto è e sarà una carta strategica da usare al tavolo.

Il risultato è una guerra sospesa tra diplomazia e nuovo allargamento.

Un accordo ad interim potrebbe congelare alcuni fronti, ma difficilmente risolverebbe le cause profonde dello scontro: il nucleare, i missili, le sanzioni, Hezbollah, Hormuz e la sfiducia israeliana verso ogni compromesso con Teheran. Più che una pace, al momento, sembra profilarsi una tregua armata: abbastanza per evitare il collasso immediato, troppo poco per chiudere davvero la guerra.

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