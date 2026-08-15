Mosca guarda all’Europa: Moldova al centro della strategia e nuova mobilitazione in autunno

La guerra in Ucraina continua a incidere profondamente sugli assetti di sicurezza del continente, estendendo la propria portata strategica ben oltre il perimetro delle operazioni militari. La Moldova occupa una posizione geopolitica particolarmente delicata per la sua collocazione geografica, per il progressivo avvicinamento all’Unione Europea e per la presenza militare russa in Transnistria. Un’inchiesta del New York Times, fondata su documenti e informazioni attribuite a fonti dell’intelligence occidentale, indica Chisinau tra gli obiettivi della strategia che gli apparati occidentali attribuiscono al Cremlino. Sul piano militare, l’11 agosto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inoltre riferito di presunti preparativi russi per una nuova mobilitazione in autunno, sollevando interrogativi sulla capacità di Mosca di ampliare ulteriormente il bacino di personale destinato al conflitto.

La Moldova nella proiezione russa

Secondo la ricostruzione del New York Times, fonti statunitensi ed europee avrebbero segnalato iniziative riconducibili a Mosca finalizzate non soltanto al perseguimento degli obiettivi militari in Ucraina, ma anche a esercitare pressione sugli equilibri politici moldovi. Le attività descritte comprenderebbero presunte operazioni d’influenza sviluppate attraverso reti locali e iniziative volte a incidere sul quadro politico nazionale.

Tra gli elementi emersi figurano inoltre presunte attività di addestramento condotte all’estero e una rete di finanziamento politico collegata a un imprenditore moldovo, iniziative che, se confermate, potrebbero indicare una crescente attenzione di Mosca verso gli equilibri politici di Chisinau.

La posizione della Moldova assume ulteriore peso per la presenza della Transnistria, territorio separatista riconosciuto dalla comunità internazionale come parte della Repubblica di Moldova e nel quale è dislocato un contingente militare russo. La regione costituisce da decenni uno dei principali dossier irrisolti della sicurezza europea e conserva un ruolo significativo nei rapporti tra Mosca, Chisinau e le istituzioni euro-atlantiche.

Sul piano militare, alcune valutazioni hanno inoltre esaminato l’eventualità che un’ulteriore avanzata russa nel settore meridionale dell’Ucraina possa alterare gli equilibri dell’area e, qualora si determinassero specifiche condizioni operative, creare una continuità territoriale con la Transnistria. Si tratta di uno scenario condizionato dall’evoluzione del conflitto e dalla situazione sul terreno, non dell’indicazione di un’operazione imminente.

La possibile mobilitazione annunciata da Kiev

Da Kiev arriva inoltre una valutazione sull’eventuale ampliamento della disponibilità russa di personale militare. L’11 agosto Zelensky ha dichiarato che il capo dell’intelligence militare ucraina gli avrebbe riferito di preparativi russi per una nuova mobilitazione nel corso dell’autunno.

Secondo quanto affermato dal presidente ucraino, le informazioni sarebbero supportate da documentazione interna russa acquisita dai servizi di Kiev. Zelensky ha inoltre prospettato il reclutamento di diverse centinaia di migliaia di uomini entro la fine del 2026, con ulteriori arruolamenti nel 2027. Tale iniziativa, nella ricostruzione fornita da Kiev, dovrebbe procedere insieme al sistema di reclutamento su base contrattuale già adottato dalle forze armate russe.

Le stime relative agli obiettivi di reclutamento e alle perdite russe richiamate da Zelensky rientrano nelle valutazioni della leadership e dell’intelligence ucraine. In assenza di riscontri indipendenti, tali cifre non possono essere considerate dati definitivamente accertati, ma rappresentano la valutazione di Kiev sull’evoluzione della capacità russa di sostenere nel medio periodo lo sforzo bellico.

La sicurezza dell’Europa orientale

Per alcuni analisti la Moldova sembra collocarsi così all’interno di un sistema di tensioni che interessa direttamente l’architettura di sicurezza dell’Europa orientale. La guerra ha accresciuto il peso strategico dell’area, mentre la presenza militare russa in Transnistria continua a rappresentare un elemento di vulnerabilità per Chisinau e un fattore di attenzione per le capitali europee.

Per l’Unione Europea e la NATO, la questione potrebbe oltre l’andamento delle operazioni in Ucraina e investe la capacità di individuare con tempestività eventuali mutamenti nella postura russa. Il rafforzamento della deterrenza, l’integrazione delle capacità di intelligence e il coordinamento politico e militare tra gli alleati diventano quindi componenti essenziali della risposta occidentale a un ambiente strategico in continua trasformazione.