Nuovi raid contro Teheran, Trump: "Colpito duramente in onore dei soldati caduti". L'Iran attacca due petroliere nello stretto di Hormuz

Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran per la nona notte consecutiva, e i media iraniani hanno riportato esplosioni in diverse città, tra cui Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar. Gli attacchi di lunedì sono avvenuti mentre l'esercito statunitense annunciava la morte di un terzo soldato negli ultimi giorni e mentre l'accordo di cessate il fuoco, in vigore da un mese tra Teheran e Washington, si sgretolava a causa della lotta per il controllo dello Stretto di Hormuz. In una dichiarazione, l'esercito statunitense ha affermato che gli ultimi attacchi miravano a "indebolire le capacità militari iraniane utilizzate per attaccare navi commerciali e marinai che transitano nello Stretto di Hormuz". "Le risorse del Centcom hanno preso di mira i centri di comando militare iraniani, i siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, le capacità marittime, i siti di lancio di missili e droni e le reti di comunicazione, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz", si legge sulla piattaforma di social media statunitense X. "Le forze armate statunitensi stanno chiedendo conto all'Iran delle sue azioni, su indicazione del Comandante in Capo. Le forze del Centcom rimangono estremamente vigili, concentrate, letali e pronte", ha aggiunto.L'emittente statale iraniana IRIB ha riferito di aver udito diverse esplosioni nelle città portuali di Mahshahr e Imam Khomeini, nella provincia sud-occidentale del Khuzestan. Ha inoltre segnalato ulteriori esplosioni vicino alle città di Sirik e Jask, nella provincia di Hormozgan, sulla costa meridionale dell'Iran, e nei pressi della città di Khvormuj, nella provincia di Bushehr.Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, tre esplosioni sono state udite anche vicino alla città di Tabriz, nell'Iran nord-occidentale, mentre le difese aeree sono state attivate nelle città sud-orientali di Konarak e Chabahar, nella provincia del Sistan e Baluchistan.Anche la parte iraniana parla di attacchi di rappresaglia, e i media iraniani riportano una nuova ondata di missili provenienti dalla provincia del Lorestan, diretti contro obiettivi militari statunitensi in tutta la regione.