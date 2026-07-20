Nuovi raid contro Teheran, Trump: "Colpito duramente in onore dei soldati caduti". L'Iran attacca due petroliere nello stretto di Hormuz

Si intensifica lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva, le forze americane hanno colpito centri di comando, difese aeree, siti missilistici e reti di comunicazione iraniane.Teheran ha risposto rivendicando attacchi contro basi Usa in Kuwait e Giordania e contro due petroliere nello Stretto di Hormuz. Trump promette una risposta durissima per i soldati caduti, mentre Rubio invita gli alleati a contribuire alla sicurezza della navigazione. Resta alto il rischio regionale.
Teheran rivendica attacchi a una base Usa in Kuwait
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (Irgc) ha affermato di aver preso di mira "installazioni militari statunitensi" presso la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, nell'ultima ondata delle sue operazioni.Secondo una dichiarazione diffusa dall'emittente Irib, l'Irgc ha affermato che un attacco con droni ha distrutto un sistema radar di allerta precoce e che attacchi separati hanno colpito un magazzino di equipaggiamento aeronautico e un hangar che ospitava droni statunitensi MQ-9, incendiando diversi velivoli. Il Ministero dell'Interno del Bahrein ha comunicato l'attivazione delle sirene d'allarme e ha esortato cittadini e residenti a mantenere la calma, a recarsi nel luogo sicuro più vicino e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.
Iran: nuova ondata attacchi Usa
Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l'Iran per la nona notte consecutiva, e i media iraniani hanno riportato esplosioni in diverse città, tra cui Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar. Gli attacchi di lunedì sono avvenuti mentre l'esercito statunitense annunciava la morte di un terzo soldato negli ultimi giorni e mentre l'accordo di cessate il fuoco, in vigore da un mese tra Teheran e Washington, si sgretolava a causa della lotta per il controllo dello Stretto di Hormuz. In una dichiarazione, l'esercito statunitense ha affermato che gli ultimi attacchi miravano a "indebolire le capacità militari iraniane utilizzate per attaccare navi commerciali e marinai che transitano nello Stretto di Hormuz". "Le risorse del Centcom hanno preso di mira i centri di comando militare iraniani, i siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, le capacità marittime, i siti di lancio di missili e droni e le reti di comunicazione, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz", si legge sulla piattaforma di social media statunitense X. "Le forze armate statunitensi stanno chiedendo conto all'Iran delle sue azioni, su indicazione del Comandante in Capo. Le forze del Centcom rimangono estremamente vigili, concentrate, letali e pronte", ha aggiunto.L'emittente statale iraniana IRIB ha riferito di aver udito diverse esplosioni nelle città portuali di Mahshahr e Imam Khomeini, nella provincia sud-occidentale del Khuzestan. Ha inoltre segnalato ulteriori esplosioni vicino alle città di Sirik e Jask, nella provincia di Hormozgan, sulla costa meridionale dell'Iran, e nei pressi della città di Khvormuj, nella provincia di Bushehr.Secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, tre esplosioni sono state udite anche vicino alla città di Tabriz, nell'Iran nord-occidentale, mentre le difese aeree sono state attivate nelle città sud-orientali di Konarak e Chabahar, nella provincia del Sistan e Baluchistan.Anche la parte iraniana parla di attacchi di rappresaglia, e i media iraniani riportano una nuova ondata di missili provenienti dalla provincia del Lorestan, diretti contro obiettivi militari statunitensi in tutta la regione.
Centcom, colpite reti di comunicazioni e centri di comando in Iran
Il Centcom statunitense ha annunciato di aver "completato con successo" la nuova ondata di attacchi, per la nona notte consecutiva, contro l'Iran. "Sono stati presi di mira i centri di comando militari iraniani, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione - si legge nella nota diffusa su X - al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare le navi commerciali e i marittimi civili in transito nello Stretto di Hormuz".
Rubio: "Iran usa lo Hormuz come una leva, altri Paesi devono fare di più"
"È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo Stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri Paesi devono cominciare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine, dove incontrerà i ministri degli Esteri dell'Asean.
Iran: colpite due petroliere nello Stretto di Hormuz
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz "senza l'autorizzazione" di Teheran. Lo riportano la tv di Stato e l'agenzia Tasnim. "Due petroliere non autorizzate che tentavano di entrare e uscire in quella che viene descritta come la pericolosa rotta meridionale dello Stretto di Hormuz - spiega un comunicato dei pasdaran - sono esplose e sono state fermate". Sempre i Guardiani hanno poi aggiunto di aver preso di mira aerei dell'esercito americano sull'aeroporto di Aqaba, in Giordania "causando gravi danni a diversi velivoli".
Trump: "Colpito duro in onore di soldati caduti"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli Usa stanno colpendo l’Iran “con grande durezza” per onorare la memoria degli americani uccisi.
“Stasera li abbiamo colpiti di nuovo con grande forza, e lo abbiamo fatto in onore di quei, probabilmente tre, grandi patrioti”, ha detto Trump ai giornalisti al suo rientro a Washington dopo la finale dei Mondiali. “Siamo profondamente addolorati”, ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiede delle vittime tra i militari, aggiungendo che coloro che sono morti stavano combattendo affinché “l'Iran non possa dotarsi di un'arma nucleare”.
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