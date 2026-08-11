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FUOCO E FIAMMA

La vittoria e i tempi di Trump

Trump ha ragione quando disegna un panorama in cui l’Iran è perdente secondo tutti i criteri

Fiamma Nirenstein
President Donald Trump, center, walks from Air Force One at Morristown Municipal Airport in Morristown, N.J., Friday, July 31, 2026, from Camp David, the presidential retreat. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
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Una delle mille cose che i miliardi di spettatori della guerra con l’Iran si sono abituati a vedere è il tono beffardo con cui il regime degli ayatollah tratta Trump, il suo nemico principale. Anzi: al tono addolcito di Trump che vuole mettere in pausa la guerra, i pasdaran rispondono con una tessitura di messaggi aggressivi: nessuna trattativa; non c’è nessuna ragione finché il blocco navale di Hormuz continua di «affermare che lo Stretto è una strada sicura». Si aggiungono altre finezze: la risposta alla battuta di Trump sulla partita a scacchi, di essere giocatori professionali; il cambio della guardia per cui il consigliere strategico del capo supremo diventa Mossem Rezai, pasdaran fra i responsabili dell’eccidio dell’Amia nel 1994, in cui furono uccise 85 persone al centro ebraico di Buenos Aires. Ma la dichiarazione più significativa è geopolitica: l’accordo fra Pakistan, Turchia e Arabia Saudita segna una svolta. Gli alleati del nemico mostrano di aver perso fiducia negli Usa, l’accordo è un gesto antiamericano e antisraeliano. Trump ha ragione quando disegna un panorama in cui l’Iran è perdente secondo tutti i criteri: leadership ed economia distrutte; frammentazione del sistema di proxy e armi letali; spezzettamento del sistema atomico. Eppure come una formica malata, invece di nutrire il suo corpo sociale, il regime rafforza solo se stesso e lo fa col terrore e usando i fondi che comunque il mondo islamico e lo sfondo russo-cinese-coreano gli forniscono per seguitare a costruire armi, attacchi, alleanze aggressive (Hezbollah e Hamas vengono rimpinzati). Questo, per chi come Trump gioca su tempi lunghi è pericoloso. E ancora di più lo è per Israele. Non è stato bombardato dall’Iran in questi mesi, ma è un’opzione eventuale. Trump che persegue l’obiettivo di eliminare dalla scena il pericolo iraniano e colleziona rifiuti e sberleffi, deve guardare all’arma del tempo. Novembre è lontano e gli iraniani lavorano in fretta, proprio perché Trump non ha mai cambiato il suo giudizio sul regime più malato e pericoloso del mondo.

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