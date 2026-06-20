Raid israeliani in Libano. Fonti Idf: "Hezbollah hanno sganciato 50 ordigni nella notte". Witkoff e Kushner in Svizzera per colloqui sul nucleare iraniano

Un esponente di spicco di Hezbollah ha affermato che il cessate il fuoco in Libano è "privo di significato" fintanto che le forze israeliane rimarranno nel Paese e ha avvertito che qualsiasi ulteriore aggressione da parte dello Stato ebraico sarà contrastata con una risposta. "La posizione della resistenza è chiara, inequivocabile, non negoziabile e senza via di ritorno", ha affermato Ali Fayyad, rappresentante della fazione di Hezbollah nel parlamento libanese, in dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, "un cessate il fuoco mentre il nemico continua i suoi attacchi mirati e gli omicidi è privo di significato. Il diritto all'autodifesa è per noi un dato di fatto e non è soggetto a contrattazioni o negoziazioni", ha aggiunto. "Il deciso sostegno militare e diplomatico dell'Iran al popolo libanese, e la sua seria disponibilità a continuare a svolgere questo ruolo fino a quando gli occupanti sionisti non lasceranno il nostro Paese", ha aggiunto, "sono tutte ragioni per cui possiamo parlare di un equilibrio effettivo con il nemico sionista. Questo equilibrio apre la strada per costringerlo a lasciare la nostra terra", ha concluso.