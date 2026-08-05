Raid russi con missili balistici su Kiev: colpiti edifici residenziali, 15 morti e 51 feriti

Un massiccio attacco russo condotto nella notte con missili balistici e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando un bilancio di 15 morti e 51 feriti. Tra gli obiettivi raggiunti figurano anche diversi edifici residenziali della capitale, dove un missile ha centrato un palazzo di 20 piani causando un incendio. Danni e roghi sono stati segnalati in numerosi quartieri di Kiev e in diversi distretti dell’oblast, mentre i soccorritori continuano a operare con l’allerta aerea ancora in vigore.

Il bilancio dell’attacco

Secondo quanto riportato da Kyiv Independent, che cita le autorità locali, nell’attacco sono morte 15 persone e altre 51 sono rimaste ferite tra la capitale ucraina e l’oblast di Kiev.

Il Servizio statale di emergenza ucraino riferisce che nella sola regione di Kiev il bilancio è di 14 morti e 27 feriti. Le squadre di emergenza sono impegnate in quattro località del distretto di Brovary, in due del distretto di Bucha e in una del distretto di Fastiv, dove le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Nella capitale, secondo il sindaco Vitali Klitschko, una persona è morta e altre 24 sono rimaste ferite. Tra queste, 15 sono state ricoverate in ospedale e quattro versano in condizioni critiche.

Edifici residenziali colpiti e incendi

Secondo l’amministrazione militare della città di Kiev, sono stati registrati danni in oltre sette punti della capitale, tra cui i quartieri di Holosiivskyi, Obolonskyi, Desnianskyi e Sviatoshynskyi.

Nel distretto di Obolonskyi un missile ha colpito un edificio residenziale di 20 piani, provocando un incendio. Un secondo edificio residenziale è stato interessato dalle fiamme, mentre altri incendi sono divampati in due magazzini.

Nel distretto di Desnianskyi, secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti nelle vicinanze di un edificio residenziale. Le autorità hanno inoltre segnalato un vasto incendio nell’area di Kyiv-Sviatoshynskyi, alla periferia della capitale.

Danni anche nell’oblast di Kiev

Gli effetti dell’attacco si sono estesi anche ai distretti di Brovary, Bucha e Fastiv. A Brovary i bombardamenti hanno provocato vasti incendi in magazzini situati nella città omonima e nei villaggi di Velyka Dymerka, Kvitneve e Peremoha.

Nel distretto di Fastiv è stato spento l’incendio di un veicolo all’interno dell’area di un’azienda. Nel distretto di Bucha proseguono invece le operazioni per domare le fiamme in un magazzino nel villaggio di Chayky, mentre a Sofiivska Borshchahivka è stato spento un incendio sviluppatosi nei pressi di un’impresa logistica.