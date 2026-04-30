Bastone e carota. Segue questa linea il presidente Usa Donald Trump. "Teheran ha concesso molto in termini di concessioni - ha detto ieri - ma niente accordo senza la rinuncia al nucleare". Poco dopo su Truth ha pubblicato una mappa dello Stretto di Hormuz con la scritta "Stretto di Trump" e le immagini di navi con bandiere statunitensi che lo attraversano. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) fa sapere che sono state "bloccate 42 petroliere, per l'Iran perdita finanziaria di 6 miliardi di dollari".

Intanto la Cnn rivela che la stima reale del costo del conflitto si aggira intorno ai 40-50 miliardi di dollari. E mentre gli Usa valutano di schierare un missile ipersonico in Medio Oriente, Trump oggi dovrebbe ricevere dai comandanti militari i nuovi piani per un eventuale nuovo attacco da sferrare.

Comando Usa: bloccate 42 petroliere, per Teheran perdite per 6 miliardi "Oggi, le forze americane hanno raggiunto un traguardo significativo, riuscendo a deviare la rotta della 42esima nave mercantile che tentava di violare il blocco" dello Stretto di Hormuz. Lo riferisce in una dichiarazione pubblicata su X l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti. "Attualmente, ci sono 41 petroliere con 69 milioni di barili di petrolio che non possono essere venduti dal regime iraniano. Si tratta di una perdita stimata di oltre 6 miliardi di dollari, di cui la leadership iraniana non potrà beneficiare economicamente", ha aggiunto l'ammiraglio.

Comandante Centcom oggi da Trump per briefing su nuove azioni militari Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe ricevere oggi dal comandante del Centcom, l'ammiraglio Brad Cooper, un briefing sui nuovi piani per una potenziale azione militare in Iran. Lo riporta Axios, citando due fonti a conoscenza dei fatti.

Da Stretto di Hormuz a "Stretto di Trump", la mappa del tycoon Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth social una mappa dello Stretto di Hormuz con la scritta "Stretto di Trump" e le immagini di navi con bandiere statunitensi che lo attraversano.

Wsj: dagli Usa pressioni per nuova coalizione che governi navigazione nello Stretto di Hormuz A poche settimane dalla dichiarazione del presidente Usa Donald Trump sullo Stretto di Hormuz "completamente aperto e pronto per gli affari", seguita dal blocco del traffico navale, l'amministrazione sta ora chiedendo ad altri Paesi di aderire a una nuova coalizione internazionale che consentirebbe alle navi di navigare nello stretto. Ne dà notizia il Wall Street Journal. L'iniziativa, denominata "Maritime Freedom Construc", è stata illustrata in un cablogramma interno del dipartimento di Stato inviato martedì alle ambasciate statunitensi, in cui si esortavano i diplomatici americani a fare pressione sui governi stranieri affinché aderissero. Secondo il cablogramma, la coalizione guidata dagli Stati Uniti si occuperebbe della condivisione di informazioni, del coordinamento diplomatico e dell'applicazione delle sanzioni.

Gli Usa valutano di schierare un missile ipersonico L'esercito statunitense starebbe valutando la possibilità di inviare in Medio Oriente il suo missile ipersonico a lungo raggio, noto come Dark Eagle, potenzialmente per colpire i lanciatori di missili balistici in Iran. Ne ha dato notizia sul suo sito Bloomberg, che cita fonti informate. Il missile ha una gittata dichiarata di circa 2.780 km ed è specificamente progettato per "capacità di attacco di precisione convenzionale a lungo raggio" contro "obiettivi sensibili al fattore tempo e pesantemente difesi".

Cnn, costo reale guerra per gli Usa va oltre le stime Pentagono, tra 40 e 50 mld dollari Secondo quanto riferito alla Cnn da tre persone vicine al dossier, la stima di 25 miliardi di dollari fornita ieri da un alto funzionario del Pentagono ai legislatori statunitensi in merito al costo totale della guerra con l'Iran fino ad oggi sarebbe una cifra al ribasso, non comprensiva del costo della riparazione degli ingenti danni subiti dalle basi statunitensi nella regione. Una delle fonti citate dalla Cnn afferma infatti che la stima reale del costo si aggira intorno ai 40-50 miliardi di dollari, tenendo conto delle spese per la ricostruzione delle installazioni militari statunitensi e la sostituzione delle infrastrutture distrutte.