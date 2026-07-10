Wsj: "Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump"

Decine di milioni di iraniani e fedeli provenienti da tutto il mondo hanno trasformato le cerimonie funebri per il martire Guida suprema della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, nella più grande processione mai vista al mondo. Secondo l'emittente iraniana Press Tv le cerimonie funebri durate sei giorni e che si sono svolte in cinque città - Teheran, Qom, Najaf, Karbala e Mashhad - hanno attirato folle immense che le stime ufficiali, citate dall'agenzia di stampa Fars, stimano tra i 41 e i 43 milioni di persone. Questi dati, scrive Press Tv, si basano su una combinazione di informazioni, tra cui i registri dei passeggeri dei mezzi pubblici da e per i luoghi delle cerimonie, la presenza di segnali di telefonia mobile attivi in aree chiave come la Moschea e i principali percorsi delle processioni, una durata media di partecipazione individuale di circa due ore e mezza, calcoli dettagliati della densità della folla lungo i percorsi delle processioni a Teheran, misurazioni dell'area fisica dalla Moschea di Jamkaran al Santuario di Qom e il percorso dall'aeroporto al al Santuario dell'Imam Reza a Mashhad.