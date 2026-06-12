Trump a La7: "Abbiamo vinto la guerra, Europa irrilevante". Axios: "Firma dell'accordo forse a Ginevra, partiti gli aerei con materiale per Vance"

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la fine della guerra in Iran, con un accordo che prevederebbe anche la riapertura dello Stretto di Hormuz.La ratifica dovrebbe avvenire in Europa nei prossimi giorni e, secondo quanto dichiarato, la Repubblica islamica avrebbe deciso di non dotarsi dell'arma nucleare. Poche ore dopo, è arrivata la smentita di Teheran, secondo cui non vi è ancora una conclusione definitiva sull'accordo con gli Usa.
Tajani, per Trump Ue irrilevante? Non siamo in guerra ma facciamo nostra parte
Quella contro l'Iran "è una guerra alla quale non abbiamo partecipato, che non ci riguarda e alla quale non dovevamo partacipare". Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato le parole del presidente americano Donald Trump che ha definito "irrilevante" il ruolo dell'Unione Europea nel conflito contro l'Iran, sostenendo che gli Stati Uniti hanno "vinto da soli". "Noi facciamo la nostra parte. L'Europa è presente, l'Italia è presente per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso con una presenza militare", ha dichiarato Tajani a margine della Conferenza dei consoli alla Farnesina. "Facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo, non saremo in guerra con l'Iran", ha concluso.
Media, Usa e Teheran verso colloqui finali su nucleare e sanzioni
Stati Uniti e Iran si preparano ad avviare negoziati finali su dossier nucleare ed economia, in attesa del via libera delle rispettive autorità. Lo riferisce l'agenzia iraniana Mehr, secondo cui le parti starebbero lavorando a una bozza di memorandum d'intesa. Il documento includerebbe la revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, lo sblocco di fondi iraniani congelati all'estero, la riapertura dello Stretto di Hormuz e un impegno statunitense a ridurre la presenza militare nelle aree circostanti l'Iran. Secondo i media iraniani, i colloqui non riguarderanno il programma missilistico balistico di Teheran, uno dei punti più sensibili nei rapporti con Washington. L'eventuale accordo resta comunque subordinato all'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi.
Trump a La7, abbiamo vinto la guerra, Europa e G7 irrilevanti
"Abbiamo vinto la guerra in Iran, non avevamo bisogno dell'Europa". Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump in una risposta esclusiva a La7, raggiunto telefonicamente dal corrispondente da Washington Daniele Compatangelo, come riportato questa mattina a Omnibus da Alessandra Sardoni.Interpellato su un possibile messaggio ai leader del G7, compresi Italia e Francia, e sul mancato sostegno europeo nella gestione della crisi con Teheran, Trump ha minimizzato il ruolo degli alleati occidentali: "Non avevamo bisogno di alcun supporto. Abbiamo vinto la guerra. Era irrilevante".
Teheran, ancora nessuna conclusione definitiva sull'accordo con gli Usa
L'Iran ha affermato che non c'è ancora un conclusione definitiva riguardo a un'intesa con gli Stati Uniti, dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annullato raid previsti e annunciato il via libera della Repubblica islamica a un accordo che potrebbe essere firmato durante il fine settimana in Europa. "Non abbiamo ancora raggiunto una conclusione in merito. La questione è al vaglio delle istituzioni competenti e, qualora si giungesse a una conclusione, ne saremo informati", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, commentando le parole di Trump. "La parte principale del testo dell'accordo è stata finalizzata, ma il problema è sorto quando la parte americana ha avanzato nuove richieste e modificato le proprie posizioni. Negli ultimi giorni, hanno anche cercato di imporre richieste irragionevoli all'Iran", ha detto Baghaei, riferisce Isna. "Mentre parlano di negoziati, allo stesso tempo ricorrono alla forza e ad azioni criminali", ha detto Baghaei riferendosi agli Stati Uniti e accusandoli di avere cambiato posizione più volte fin dall'inizio del negoziato, aggiungendo che l'Iran ha dimostrato di non voler scendere a compromessi sulle sue linee rosse e sui suoi interessi nazionali.
Media, le forze Usa hanno abbattuto due droni iraniani su Hormuz
Nelle ultime ore l'Iran avrebbe "provato a colpire navi commerciali" in transito nello Stretto di Hormuz e le forze Usa hanno "abbattuto due droni d'attacco unidirezionali iraniani": lo riferiscono diversi media internazionali, tra questi Nbc News, citando un funzionario statunitense. "Il traffico nello Stretto prosegue", ha aggiunto la fonte citata.
Media, attacco forze Usa annullato a tre ore dal lancio
Ieri le forze armate statunitensi erano a circa tre ore dal lanciare attacchi contro l'Iran quando il presidente Donald Trump li ha annullati, sostenendo che fosse stato raggiunto un accordo per porre fine al conflitto e che questo sarebbe stato presto firmato. Lo riferisce Nbc News. Al momento dell'annuncio di Trump, i militari Usa avevano già individuato gli obiettivi e la Marina statunitense aveva già adeguato i piani operativi e predisposto gli armamenti per gli attacchi, afferma la Nbc. Secondo l'emittente statunitense, se fossero stati eseguiti, gli attacchi sarebbero stati simili a quelli condotti dagli Usa nelle due notti precedenti. Nonostante l'affermazione di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero presto "preso" l'isola iraniana di Kharg, quest'ultima non figurava nella lista degli obiettivi. Viene inoltre riferito che il repentino cambio di rotta del presidente e la sua improvvisa decisione di annullare gli attacchi hanno lasciato i vertici militari "confusi".
Axios, la firma dell'intesa Usa-Iran potrebbe avvenire a Ginevra
La possibile cerimonia di firma di un "memorandum di intesa" tra Washington e Teheran potrebbe avvenire "nei prossimi giorni" a Ginevra: lo riporta Axios, spiegando che ieri quattro aerei C-17 statunitensi sono decollati per l'Europa nella giornata di iera, trasportando "materiale per un possibile viaggio" del vicepresidente Usa J.D. Vance, che Donald Trump ha indicato come la figura incaricata di firmare l'accordo preliminare, verso la città svizzera.
Libano, due caschi blu malesi feriti in attacco a convoglio Onu
Due caschi blu malesi della missione Unifil sono rimasti lievemente feriti in un attacco contro un convoglio logistico nei pressi del villaggio di Harris, nel Libano meridionale; lo ha reso noto il portavoce dell'Onu, Stéphane Dujarric. "Le loro condizioni sono stabili" e "l'Unifil indagherà sull'accaduto", ha dichiarato Dujarric, senza specificare chi fosse responsabile dell'attacco.Separatamente, Dujarric ha riferito che un carro armato israeliano ha aperto il fuoco vicino a un convoglio Onu nei pressi di Bint Jbeil, costringendo il convoglio a una deviazione per "riprendere il movimento in sicurezza". Mercoledì, inoltre, "i caschi blu dell'Unifil hanno rilevato un'intensa attività di droni nell'area di Biyyada", ha affermato Dujarric."Ricordiamo ancora una volta a tutte le parti coinvolte l'inviolabilità del personale e delle risorse dell'Onu", ha aggiunto il portavoce.
Trump, con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo
Nell'accordo con l'Iran "abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è "praticamente fatta", ha messo in evidenza.
Trump, abbiamo posto fine a guerra, non avranno nucleare
Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno "posto fine alla guerra con l'Iran", dopo aver annunciato giovedì un "grande accordo" che, a suo dire, avrebbe risolto il conflitto e riaperto lo Stretto di Hormuz. Trump ha aggiunto che il vicepresidente JD Vance potrebbe partecipare alla cerimonia di firma in Europa nei prossimi giorni. Lo riporta la Cnn. "Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l'obiettivo, era il 95% della questione", ha aggiunto.