Trump: "Ho firmato l'accordo con l'Iran". I mediatori del Pakistan: "Teheran aprirà subito Hormuz"

Sipario sul G7 di Evian. Trump definisce il vertice "un grande successo" dopo la ritrovata armonia tra i Grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna: 'L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Con la nuova leadership possibile il cambio di regimè. Poi però avverte: 'Se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombè. Diffuso il testo dell'accordo: per l'Iran un fondo privato di 300 miliardi di dollari. L'Europa intanto prepara la missione nello Stretto guidata da Francia e Gb: 'Pronti ad affiancarci una ventina di Paesì, dice Macron. Tra questi l'Italia.

Il presidente Usa, ospite in serata a Versailles, reggia simbolo dell'amicizia franco-americana, auspica poi la fine della guerra in Ucraina e parla di 'ottimi colloqui con Zelensky e Putin'. Costa avvia contatti con Mosca. All'esordio di Warsh la Fed lascia i tassi fermi ma apre al rialzo nel 2026.

President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

Premier Pakistan: "Teheran riaprirà immediatamente Hormuz" Il Memorandum d'intesa di Islamabad tra Stati Uniti e Iran "entrerà in vigore con effetto immediato e, come primo passo, la Repubblica Islamica dell'Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz", mentre "gli Stati Uniti d'America revocheranno immediatamente il blocco navale". Così su X il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif.

Accordo Usa-Iran, Pakistan ospiterà la firma in Svizzera Il Pakistan, con il sostegno del co-mediatore Qatar, ospiterà venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato - come riporta l'agenzia Anadolu - il primo ministro Shehbaz Sharif.

Trump: "Ho firmato l'accordo con l'Iran" "Il memorandum of understanding è firmato, l'ho appena firmato a Versailles". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

Iran: "Dopo la firma è il momento di testare l'attuazione di questo accordo" "Il testo del memorandum d'intesa di Islamabad è stato finalizzato con le firme dei presidenti. Ora è il momento di testare l'attuazione di questo accordo". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, citato dall'agenzia di stampa Irna. Secondo Baghai una cerimonia per la firma "non ha davvero senso", dopo che è stata fatta digitalmente.