"Colpiti da una bomba ma stiamo bene": reporter italiani sotto tiro a Kherson

Un giornalista e un fotografo italiano sono stati colpiti dal fuoco di artiglieria mentre si trovavano nel villaggio di Antonivka, a Kherson, in Ucraina. I due reporter si trovavavano nell'ovest del Paese per testimoniare le drammatiche condizioni degli anziani rimasti a vivere in quelle terre nonostante il proseguo della guerra. All'improvviso, la macchina dove viaggiavano Claudio Locatelli e Niccolò Celesti è stata scossa da una forte esplosione. Celesti, alla guida del mezzo, è riuscito ad ingranare la retromarcia e a fuggire prima che fosse troppo tardi. Per i passeggeri - tre in quanto a bordo c'era anche un interprete - qualche escoriazione e tanta paura.

I giornalisti italiani colpiti in Ucraina

L'intera scena è stata immortalata in diretta e postata sulla pagina Facebook di Locatelli. " Siamo stati colpiti ", ha scritto il giornalista, raccontando che cosa è accaduto ad Antonivka. " L’esplosione che vedete ha danneggiato l’auto. Siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo ", ha aggiunto. Per fortuna nessuno dei tre uomini è rimasto gravemente ferito. " Ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio ", ha ammesso Locatelli.

Il fotografo fiorentino Celesti, come detto, era alla guida dell'auto. Nel filmato si vede il mezzo colpito da un'esplosione. " Se non ci fosse stata la portiera, probabilmente saremmo rimasti colpiti al corpo, per fortuna la carrozzeria dell’auto ci ha protetti e salvati dalle schegge. Siamo miracolati ", ha sottolineato Celesti. Subito dopo il boato, fra le urla, il team ha azionato la retromarcia e lasciato il luogo bersagliato dai bombardamenti.

La dinamica dell'incidente

Piccola premessa: il mezzo era ben segnalato, non c'era nessun altro in giro e sembra che non ci fossero margini di errore per sbagliare bersaglio. La dinamica è apparsa dunque intenzionale. Ma chi ha sparato all'auto dei giornalisti italiani? Locatelli ha usato parole chiare: " Il tiro proveniva dalla sponda oltre il Dnepr, lì dove si trova l’esercito russo. Sparare sulla stampa non ha scuse ". " Quanto accaduto è un fatto gravissimo. La nostra macchina è stata colpita intenzionalmente dall’esercito russo ", ha fatto eco Celesti.

Stando alla ricostruzione dei giornalisti italiani, l'artiglieria russa avrebbe colpito l'auto nonostante su questa fosse ben visibile la scritta "Press". " Stiamo bene per fortuna, continueremo a verificare e riportare questo conflitto proprio in risposta a chi vuole farci tacere, a chi tenta di calunniare a chi prova ad oscurare il nostro impegno su campo ", ha ribadito Locatelli.