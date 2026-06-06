Ucraina, massiccio attacco di droni ucraini su Mosca e San Pietroburgo

San Pietroburgo e la regione di Leningrado sono finite nel mirino di un massiccio attacco con droni,mentre almeno cinque velivoli sono stati intercettati alle porte di Mosca. Sul fronte diplomatico, il Pontefice esprime preoccupazione per l'escalation in Ucraina e sollecita una soluzione negoziata per porre fine alla guerra.
ll Papa, per l'Ucraina bisogna spingere sul negoziato
"Il messaggio è già nel l'enciclica, Bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione della violenza e della guerra": lo dice Papa Leone interpellato a bordo dell'aereo sulla situazione in Ucraina dopo le prove di dialogo, già fallite tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo, Vladmir Putin.
"Sono preoccupato per l'Ucraina. Ogni volta la situazione peggiora. Adesso anche negli Stati Uniti alcuni vogliono dare il loro appoggio. Sono già quattro anni e mezzo. Occorre trovare una soluzione", ha aggiunto salutando i giornalisti. Leone ha parlato anche del Libano: "Sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato. Stiamo cercando una risposta. La situazione è molto complessa".
Droni Kiev colpiscono deposito petrolifero in regione russa Krasnodar
Un attacco effettuato tramite un drone dalle forze armate ucraine ha causato un incendio in un deposito di petrolio a Ust-Labinsk nella regione russa di Krasnodar. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime. Il ministero russo per le Situazioni di Emergenza - citato dalla Tass - ha spiegato che le operazioni di spegnimento sono in corso. "Sessanta persone sono state evacuate dagli edifici adiacenti al deposito di petrolio in fiamme e portate a distanza di sicurezza. Le finestre degli edifici sono state danneggiate", viene spiegato.
Mosca, massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo
Questa mattina San Pietroburgo è stata oggetto di un massiccio attacco con droni. Lo ha dichiarato il governatore Alexander Beglov, citato dalla Tass. "La mattina del 6 giugno, San Pietroburgo è stata oggetto di un massiccio attacco da parte di velivoli senza pilota di tipo militare. I sistemi di difesa aerea sono in funzione", ha scritto esortando i residenti di San Pietroburgo a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare di uscire all'aperto.
Il numero di droni abbattuti sul territorio della regione di Leningrado, adiacente a San Pietroburgo, ha raggiunto quota 86. Lo ha dichiarato il governatore Alexander Drodzeko, citato dalla Tass. "Sono stati abbattuti 86 droni sulla regione di Leningrado, l'operazione prosegue", ha scritto Drodzeko.
"Abbattuti almeno 5 droni in volo nella notte su Mosca"
Almeno cinque droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin tramite l'app Max, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass. "I soccorritori stanno lavorando nelle zone in cui sono caduti i frammenti", ha aggiunto.