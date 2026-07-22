Undicesima notte di raid Usa contro l'Iran: "Hormuz resta aperto". Intesa Trump-Riad per le centrali nucleari in Arabia Saudita

Nuova notte di bombardamenti americani contro l'Iran.Il Comando centrale americano ha fatto sapere di aver preso di mira centri operativi militari iraniani, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari degli ayatollah. La Repubblica islamica ha risposto con un massiccio attacco di droni contro le installazioni militari degli Usa in Kwait.
Esercito, droni lanciati contro siti militari Usa in Giordania e Bahrein
L'esercito iraniano ha affermato di aver lanciato attacchi con droni contro quelle che ha descritto come installazioni militari degli Stati Uniti presso la base di Al-Azraq in Giordania e la base aerea di Isa in Bahrein. Lo riporta Iran International. Tra i presunti obiettivi figuravano strutture ricettive e di stoccaggio di attrezzature in Giordania, nonché hangar per lo stoccaggio e la manutenzione di aeromobili in Bahrein.
Tajani, nuova sessione di dialogo a Roma sul Libano il 4/8
Sul Libano "l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano. La scorsa settimana abbiamo ospitato qui a Roma la prima sessione negoziale sui seguiti dell'Accordo" e "il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo. Un importante risultato, frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'informativa alle Commissioni Affari Esteri e Difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del Vertice Nato di Ankara.
Media, gli attacchi Usa della notte hanno colpito la città di Busher
Gli attacchi statunitensi della notte hanno colpito anche Bushehr, la città iraniana che ospita l'unica centrale nucleare del Paese. Lo scrive Al Jazeera. Il vice governatore per gli affari di sicurezza della provincia di Bushehr ha dichiarato all'agenzia di stampa Fars che due esplosioni si sono verificate nella città di Bushehr e una terza vicino a Khormoj durante l'attacco. Ha aggiunto che non ci sono state vittime né feriti. Ha inoltre affermato che l'elettricità è stata temporaneamente interrotta nel villaggio di Bandar-e Gah dopo che alcuni missili hanno colpito una sottostazione elettrica situata vicino alla centrale nucleare di Bushehr, ma è stata ripristinata entro due ore.
Israele, barriera a Gaza per separare aree sotto controllo da quelle di Hamas
Le Forze di Difesa Israeliane hanno costruito un'imponente barriera di sabbia che separa il 50-70% della Striscia di Gaza sotto il loro controllo dalle aree controllate da Hamas. Lo ha confermato l'esercito israeliano, che in precedenza non aveva fatto annunci pubblici, confermando la notizia data dall'Associated Press, che aveva diffuso immagini satellitari che mostrano i cambiamenti topografici nell'enclave. Secondo le immagini, negli ultimi mesi l'Idf ha costruito oltre 23 chilometri di strade che attraversano la Striscia, spesso in zone dove un tempo sorgevano comunità palestinesi, demolite da tempo dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF).
Società traffico marittimo, solo 3 mercantili hanno attraversato ieri Hormuz
Solo tre navi mercantili hanno attraversato ieri lo Stretto di Hormuz, rispetto alle quattro di lunedì. Lo rende noto la società di analisi marittima Kpler, secondo cui non è stato rilevato alcun passaggio visibile di petroliere di grandi dimensioni o di navi metaniere attraverso lo stretto.
Esercito Usa identifica terzo soldato ucciso in raid Teheran in Giordania
L'esercito degli Stati Uniti ha confermato che un terzo militare è rimasto ucciso nell'attacco di venerdì scorso contro una base in Giordania e lo ha identificato come la sergente Angel S. Rampersad, 28 anni, di New York. Con questa conferma, sale a 18 il numero dei militari statunitensi caduti dall’inizio della guerra. Il Pentagono afferma che si ritiene che Rampersad sia quella soldatessa dispersa e che il suo stato ufficiale sia ora "In servizio – Dove si trovi è sconosciuto" e che si "ritenga che sia deceduta". Rampersad apparteneva al 10° Comando di difesa aerea e missilistica dell’Esercito con sede ad Ansbach, in Germania.
Esercito iraniano, massiccio attacco droni contro postazione Usa in Kuwait
L'esercito iraniano ha dichiarato di aver lanciato un massiccio attacco con droni contro quelle che ha descritto come strutture di stoccaggio e logistica di munizioni statunitensi ad Al-Dawha, in Kuwait. L'esercito ha affermato che l'attacco è stato una risposta ai rinnovati bombardamenti in alcune zone dell'Iran. Lo riporta Iran International.
Comando Usa, 11esima ondata di attacchi contro siti militari
Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha fatto sapere di aver portato a termine con successo l’undicesima serata consecutiva di attacchi contro l’Iran. "Le forze del Centcom hanno preso di mira centri operativi militari iraniani, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari, al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz", si legge in una nota. "Negli ultimi tre mesi, l’Iran ha attaccato più di 30 navi mercantili in transito lungo questa via navigabile internazionale, fondamentale per il commercio regionale e globale", aggiunge il Centcom, "questi attacchi ingiustificati hanno messo in pericolo centinaia di marinai innocenti e compromesso la libertà di navigazione". "Nonostante l’aggressione iraniana, lo Stretto di Hormuz rimane aperto al transito delle navi mercantili", conclude la nota, "dall’inizio di maggio, le forze del Centcom hanno contribuito a facilitare il transito di circa 900 navi mercantili e 450 milioni di barili di petrolio greggio".
Secondo i media iraniani a essere state prese di mira sono state le aree di Teheran, Sirik, Bushehr (dove ha sede una centrale nucleare), Tabriz, Kabudarahang e le province di Ilam e del Kurdistan.
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