Usa colpiscono stazioni radar iraniane, i Pasdaran rispondono con missili su Kuwait e Bahrein. Trump: "Non hanno ancora firmato l'accordo perché troppo orgogliosi"

Sale nuovamente la tensione tra Stati Uniti e Iran nell'area strategica dello Stretto di Hormuz. Il Centcom ha riferito che nella notte le forze americane hanno abbattuto quattro droni d'attacco iraniani considerati una minaccia per il traffico marittimo e successivamente hanno colpito alcune postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm.

La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Secondo il comando militare statunitense, l'Iran ha lanciato sette missili verso Kuwait e Bahrein: sei sarebbero stati intercettati, mentre il settimo non avrebbe raggiunto il bersaglio. Washington ha inoltre smentito le affermazioni iraniane secondo cui sarebbe stato colpito il quartier generale della Quinta Flotta americana in Bahrein.

Sul fronte diplomatico, restano bloccati i colloqui tra i due Paesi.

Trump, leader Teheran non hanno ancora fatto accordo perché sono orgogliosi I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono "forti e orgogliosi". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Nbc News. "Non hanno scelta - ha aggiunto - ci vuole un pò di tempo".

Consigliere di Khamenei, "fase di stallo perché Usa bloccano beni congelati Iran" Un potenziale accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran dipende dalla disponibilità dell'amministrazione Trump a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Lo ha dichiarato alla Cnn un alto funzionario iraniano, avvertendo che gli Stati Uniti "entrerebbero in un tunnel buiò qualora riprendessero i combattimenti. "I negoziati sono in una fase di stallo e (il presidente degli Stati Uniti Donald) Trump deve sbloccare questa situazione", ha dichiarato Mohsen Rezaei, consigliere militare del leader supremo Mojtaba Khamenei, in un'intervista alla Cnn a Teheran. "La palla è nel campo di Trump." Secondo quanto riferito, l'Iran avrebbe chiesto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi congelati non appena verrà firmato un accordo provvisorio con gli Stati Uniti, e di altri 12 miliardi in una fase successiva.

Centcom, intercettati missili da Teheran verso Kuwait e Bahrein L'Iran, in risposta al raid americano sul alcune postazioni radar nei pressi dello Stretto di Hormuz, ha lanciato sette missili verso il Kuwait e il Bahrein. Lo ha reso noto il Centcom. "Le prime valutazioni indicano che sei dei missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati e un settimo non ha raggiunto il bersaglio previsto. Al momento non si segnalano danni al personale statunitense e le affermazioni iraniane di aver danneggiato il quartier generale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein sono false", viene spiegato.

Usa colpiscono postazioni radar Teheran a Goruk e sull'isola di Qeshm Nella notte le forze armate americane hanno abbattuto quattro droni d'attacco iraniani diretti verso lo Stretto di Hormuz che "rappresentavano una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale". Lo ha reso noto il Centcom. Le forze statunitensi "hanno successivamente colpito le postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm per difendersi da ulteriori attacchi". Le forze americane - viene spiegato - "rimangono vigili e pronte a rispondere a un'ingiustificata aggressione iraniana per autodifesa".

Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema iraniana, ha dichiarato alla Cnn che un eventuale accordo dipende dalla decisione dell'amministrazione Trump di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Secondo Teheran, 12 miliardi dovrebbero essere liberati alla firma di un'intesa preliminare e altri 12 in una fase successiva.