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Guerra

Zelensky avverte le compagnie aeree: “Finiti i giorni sicuri nei cieli russi”

“L’escalation non può e non rimarrà confinata al territorio ucraino”, avverte il leader di Kiev

Redazione web
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte Mosca: “L’escalation non può e non rimarrà confinata al territorio ucraino. Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore e chiunque utilizzi ancora i principali aeroporti della Russia: lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro”.

Zelensky precisa che il suo Paese “non minaccia l’aviazione civile in quanto tale e neanche un singolo aereo civile. Ci saranno semplicemente droni nei cieli della Russia su una scala che deve essere presa in considerazione. I giorni sicuri nei cieli della Russia sono finiti”.

“Sebbene le autorità russe non stiano informando adeguatamente la popolazione al riguardo, lo spazio aereo russo finirà di fatto per essere chiuso: la guerra iniziata dalla Russia sta chiudendo i suoi cieli”, ha proseguito. “Noi, in Ucraina, non vogliamo che si perdano vite innocenti. Per questo mettiamo in guardia i nostri partner: i giorni in cui i cieli della Russia erano sicuri sono finiti. È importante che questo messaggio venga ascoltato dagli ambasciatori dei Paesi rappresentati qui in Ucraina, così come dagli ambasciatori che lavorano a Mosca. Ognuno di loro sa esattamente cosa significa la guerra della Russia per il nostro Paese e per il nostro popolo, e deve trasmettere queste informazioni alle rispettive capitali. È importante che anche le compagnie aeree che attualmente volano verso gli aeroporti, principalmente di Mosca, San Pietroburgo e altre importanti destinazioni in Russia, ascoltino questo avvertimento”, ha aggiunto. “Il ministero degli Esteri dell’Ucraina e le nostre altre istituzioni - ha concluso - forniranno alle organizzazioni internazionali tutte le informazioni sui pericoli presenti nello spazio aereo russo”.

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