Zelensky scrive a Putin: "Incontriamoci". Il Cremlino: "Venga a Mosca quando vuole"

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito questa sera che l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder potrebbe negoziare con la Russia la fine del conflitto in Ucraina. "Sono rimasto sorpreso dalla reazione a ciò che ho detto sul signor Schroeder come possibile negoziatore", ha detto Putin in un incontro con i capi di diverse agenzie internazionali, riferendosi alle reazioni negative da parte di Paesi della Ue.. "Lui - ha proseguito il capo del Cremlino - non è un amico di Putin. E' prima di tutto un politico tedesco, e uno dei migliori, a mio avviso, perché ha una propria posizione e il coraggio di difenderla". "L'Europa - ha detto ancora Putin, citato dall'agenzia Interfax - vorrebbe partecipare ai negoziati. Chi, oltre a Schroeder, potrebbe fungere da mediatore? Una cosa è partecipare ai negoziati, un'altra è essere un mediatore. Ma come potrebbe essere un mediatore l'Ue, quando sta direttamente aiutando un Paese con cui abbiamo un conflitto militare? Che tipo di mediatori sono? La mediazione presuppone la neutralità. (...) Le persone che vorrebbero fungere da mediatori dovrebbero essere persone a cui entrambe le parti in conflitto possano fidarsi".