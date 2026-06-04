Zelensky scrive a Putin: "Incontriamoci". Il Cremlino: "Venga a Mosca quando vuole"

Vladimir Putin si dice pronto a "una soluzione pacifica". Ma il presidente ucraino gli indirizza una lettera aperta: "Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto". Mosca: "Non contrari all'adesione dell'Ucraina alla Ue"
Cremlino: Zelensky è benvenuto per incontrare Putin a Mosca in ogni momento
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa Vladimir Putin a Mosca "in qualsiasi momento". Lo ha dichiarato oggi il Cremlino dopo che il presidente ucraino ha proposto di fissare una data per un faccia a faccia tra i due per porre fine alla guerra. "Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento", hanno riportato i media statali citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che a Putin non era ancora stata mostrata la lettera di Zelensky, nella quale tuttavia il leader ucraino aveva escluso di andare a Mosca.
Putin: "Non è necessario un cessate il fuoco per i negoziati di pace"
Non è necessario un cessate il fuoco per avviare negoziati per la fine del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati", ha affermato il capo del Cremlino rispondendo a una domanda durante un incontro con i capi di diverse agenzie di stampa internazionali. Lo riferisce l'agenzia Interfax.
Zelensky a Putin: non avere paura di uscire da questa guerra
"Non aver paura di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge a Vladimir Putin in una lunga lettera aperta. "Hai trascorso quasi metà dei tuoi 26 anni al potere in Russia a fare guerra all'Ucraina. Qualunque cosa tu possa dire sulla Nato, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale: una guerra senza una vera causa. È così che la storia la ricorderà", prosegue. "Sentiamo spesso dire che tu non hai problemi con questa guerra", aggiunge Zelensky. "Ma ora possiamo constatare che i russi stanno finalmente iniziando ad accettare con meno serenità questa realtà, ovvero il fatto che la guerra stia portando conseguenze sempre più negative alla Russia". "Ma noi in Ucraina non vogliamo una guerra permanente. Sappiamo benissimo che la vita senza guerra è infinitamente migliore. E vogliamo raggiungere questo obiettivo", prosegue il leader ucraino dicendosi "convinto che la maggior parte dei russi reagirebbe positivamente anche a questo, e tu lo sai".
Zelensky: Svizzera, Turchia e Paesi arabi disposti a ospitare incontro con Putin
"Esistono Paesi che tradizionalmente ospitano leader per risolvere questioni di guerra e di pace. La Svizzera, la Turchia, i Paesi del mondo arabo: molti sono in grado e disposti a ospitare un simile incontro". Lo scrive Volodymyr Zelensky nella lettera aperta nella quale ha proposto un faccia a faccia a Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina.
Zelensky a Putin: Anchorage non fa testo, coinvolgere Europa e Usa
"Abbiamo sentito che in Alaska le era stata promessa la risoluzione di alcune questioni riguardanti l'Ucraina e l'Europa. Ma può vedere da sé che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage. Altri partecipanti concordati potrebbero unirsi al percorso bilaterale che verrà istituito tra noi": lo scrive Volodymyr Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin, proponendo che l'Europa e gli Usa facciano "parte di questo processo" negoziale.
Zelensky a Putin: pronti a cessate il fuoco completo per durata dei negoziati
"L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati" con la Russia per porre fine alla guerra. Lo scrive Volodymyr Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin, pubblicata sul sito della presidenza ucraina. "Il tentativo di stabilire una vera tregua è il modo migliore per iniziare a dialogare", aggiunge.
Lettera aperta di Zelensky a Putin: "Incontriamoci"
"L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin.
Putin rilancia: Schroeder sarebbe un buon mediatore
Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito questa sera che l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder potrebbe negoziare con la Russia la fine del conflitto in Ucraina. "Sono rimasto sorpreso dalla reazione a ciò che ho detto sul signor Schroeder come possibile negoziatore", ha detto Putin in un incontro con i capi di diverse agenzie internazionali, riferendosi alle reazioni negative da parte di Paesi della Ue.. "Lui - ha proseguito il capo del Cremlino - non è un amico di Putin. E' prima di tutto un politico tedesco, e uno dei migliori, a mio avviso, perché ha una propria posizione e il coraggio di difenderla". "L'Europa - ha detto ancora Putin, citato dall'agenzia Interfax - vorrebbe partecipare ai negoziati. Chi, oltre a Schroeder, potrebbe fungere da mediatore? Una cosa è partecipare ai negoziati, un'altra è essere un mediatore. Ma come potrebbe essere un mediatore l'Ue, quando sta direttamente aiutando un Paese con cui abbiamo un conflitto militare? Che tipo di mediatori sono? La mediazione presuppone la neutralità. (...) Le persone che vorrebbero fungere da mediatori dovrebbero essere persone a cui entrambe le parti in conflitto possano fidarsi".
Putin: "Mosca non è contraria all'adesione dell'Ucraina all'Ue"
La Russia non è contraria all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma si oppone alla trasformazione dell'Ue in un blocco militare. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro i capi delle principali agenzie di stampa mondiali in occasione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Siamo a conoscenza delle proposte del cancelliere della Repubblica federale di Germania, Friedrich Merz, affinché l'Ucraina diventi membro associato e così via. Questo non ci riguarda affatto. Non siamo contrari", ha detto Putin. "Non siamo contrari a nessun tipo di integrazione economica", ha precisato il presidente russo. "Siamo contrari alla trasformazione dell'Ue in un blocco militare", ha aggiunto il capo dello Stato.
Putin: in Ucraina avanziamo, ma pronti ad una soluzione pacifica
Le truppe russe "avanzano lungo tutto il fronte" in Ucraina, ma la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione "attraverso mezzi pacifici" sulla base di quanto concordato nel vertice del Ferragosto 2025 in Alaska con Donald Trump. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i capi di diverse agenzie internazionali. Inoltre la Russia "rafforzerà le sue difese aeree, che ha già", mentre l'Ucraina manca di tali sistemi. Putin parlava con i capi di varie agenzie di stampa straniere proprio a San Pietroburgo, dove è arrivato per partecipare al Forum economico internazionale (Spief)