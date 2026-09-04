SBS porta l’IA nei caricatori e allarga il suo ecosistema

Il gruppo SBS è una realtà made in Italy in costante crescita: la dimostrazione è il mega padiglione pieno di accessori super tecnologici che campeggia a IFA. Nato a Novara nel 1994, oggi è un’azienda dal respiro internazionale che propone soluzioni business e consumer, con portafoglio di dispositivi che spazia dall’energia alla domotica, passando per il pet-tech, l’audio e la protezione dei dispositivi. Al centro della resta il comparto energia, storicamente strategico per l’azienda, ma sempre più arricchito da ecosistemi completamente nuovi pensati per rendere la casa più smart, sicura e connessa. “Vogliamo dare soluzioni avanzate a chi cerca qualità, design e prestazioni - dice Marco Visconti, general manager e direttore marketing -. La continua apertura di marchi e l’ampliamento dei settori di mercato, sono il risultato di investimenti mirati per espanderci in maniera ragionata”.

L’IA entra nel caricabatterie

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Una delle novità viste a Berlino è l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo della ricarica. La linea Pulse introduce infatti wall charger capaci di riconoscere automaticamente i dispositivi Apple collegati, mostrando su un display a colori il modello di iPhone e i dati principali sulla ricarica in corso, in modo da adattare il carico di energia al modello giusto. Tra le funzioni disponibili spiccano una modalità notturna, che abbassa la potenza erogata per proteggere la batteria durante la notte, e una modalità Boost per accelerare i tempi di ricarica quando serve. A completare il pacchetto tecnologico ci sono il supporto a “Power Delivery”e “Adjustable Voltage Supply”, che adattano la potenza in base al dispositivo e alla sua temperatura. Oltre alla tecnologia GaN, che permette di unire prestazioni elevate a dimensioni ridotte.

Sulla stessa linea si muove Power Zero, nuova famiglia di caricabatterie pensata per ridurre gli sprechi energetici: entra in standby quando resta collegato alla presa senza dispositivi attaccati e interrompe la ricarica una volta raggiunta la soglia impostata, con benefici sia sui consumi che sulla durata della batteria.

Guarda invece alla sostenibilità Re-Power, la linea di power bank e dispositivi di alimentazione con batteria sostituibile: quando le prestazioni calano, l’utente può cambiarla autonomamente e riportare il prodotto alla piena efficienza. Il tutto è stato pensato per essere pronti all’introduzione delle nuove normative europee su riparabilità e durata dei dispositivi, prevista per febbraio 2027.

Vivanco HΩME: la casa come ecosistema di sicurezza

Con ilmarchio Vivanco il Gruppo allarga il proprio raggio d’azione: HΩME è una gamma dedicata alla sicurezza domestica che comprende telecamere indoor e outdoor, sensori e dispositivi connessi. Le telecamere per interni puntano su un design compatto con chiamata bidirezionale e rilevamento di persone e suoni, mentre i modelli da esterno — disponibili anche con pannello solare — offrono visione notturna a colori e infrarossi, sirena integrata e rilevamento del calore corporeo.

A completare l’ecosistema arriva una serie di sensori per porte, finestre, movimento, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d’acqua, temperatura e umidità. Tutti collegabili alla sirena Echo Sense e al gateway Hub Sense per una gestione centralizzata. Il controllo dell’intero sistema passa dall’app gratuita Vivanco Smart, disponibile su App Store e Play Store.

Hi-Feedö: tecnologia per gli animali domestici

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Altro debutto a IFA: ecco Hi-Feedö by Vivanco, la linea smart dedicata alla cura di cani e gatti. Tra i prodotti spiccano Aquabuddy, la fontana intelligente che purifica l’acqua e avvisa via notifica quando è in esaurimento, e My Feedo, il distributore automatico di crocchette che permette di registrare messaggi vocali personalizzati. Con la variante My Feedo Cam che aggiunge una telecamera per il monitoraggio da remoto. Completano la gamma Pet Salon, l’asciugatore a doppia modalità, e Fluffy Buzz, il kit di toelettatura con accessori intercambiabili.

Nuovi iPhone, nuovi accessori

Ovviamente la curiosità in fiera si è concentrata sulla presenza dei nuovi accessori in vista della nuova generazione di iPhone. I brand del gruppo presentano un’ampia gamma di accessori dedicati ai modello 18 Pro, con PURO che lancia la collezione Matching Color con cover, power bank, cinturini e borracce abbinati alle tonalità dei nuovi smartphone Apple. Inoltre è stata creata da una linea di accessori — power bank, hub, cavi, zaini, clip-on e borracce — pensata per il nuovo MacBook Neo, ed alle collaborazioni già consolidate con D3O ed Eyesafe si aggiunge Cryo, la nuova linea di cover e vetri protettivi con tecnologie per la dissipazione del calore. Infine case&me propone cover, laccetti e wallet coordinati ai colori dei nuovi modelli.

Uniqo e Jaz: due marchi in rilancio

IFA 2026 segna anche il rilancio di Uniqo, che si ripresenta con un’identità visiva rinnovata e un packaging ridisegnato per rendere più immediata la lettura delle caratteristiche tecniche. In più c’è Jaz, il brand dedicato all’audio, che punta su un design minimalista e materiali di qualità per un’esperienza sonora professionale. Per la prima volta, le aree espositive dei due marchi sono state aperte al pubblico.

Tutto quanto sopra, insomma dimostra il progresso costante di SBS: all’energia alla smart home, dal pet-tech all’audio, continua la strategia di espansione che attraversa più categorie di prodotto. E ‘obiettivo dichiarato - spiega alla fine Visconti - è quella di presidiare nuovi mercati per generare valore lungo tutta la filiera.