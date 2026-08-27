Abbiamo provato due dashcam di 70mai con vero 4K per tutte le tasche: A810S e A810 Lite

Agosto, pieno pomeriggio, cruscotto rovente: quanti di voi hanno lasciato l’auto in condizioni simili durante questa estate? Chi non ha una dashcam all’interno dell’abitacolo deve solo preoccuparsi del forno che troverà al rientro in auto, ma per chi ha dispositivi elettronici, c’è sempre un piccolo rischio di sofferenza per la telecamere da parabrezza. Le batterie al litio che le alimentano, infatti, non amano le temperature che si raggiungono dietro un vetro esposto al sole. Sono fatte per resistere, ma con il passare degli anni potrebbero danneggiarsi, bloccarsi o gonfiarsi all’interno.

70mai va a risolvere il problema con la A810S, la nuova dash cam 4K che eredita l’impianto ottico della gamma A810, ma cambia la parte energetica. Abbiamo quindi messo alla prova sia l’ammiraglia della gamma, sia la versione entry level così da poter accontentare tutte le tasche. Obiettivo? Avere immagini di qualità e utilizzabili a prescindere dal budget.

I numeri della 70mai A810S

70mai A810S e A810 Lite 70mai A810S con la videocamera posteriore

Prima di raccontarvi come va “su strada” questa A810S, partiamo dai suoi numeri. Il sensore frontale è un Sony STARVIS 2 IMX678 che riprende in 4K UHD reale (3840x2160 pixel) con un’apertura f/1.7 per l’ottica fissa integrata.

Nel kit a due telecamera c’è anche quella posteriore che utilizza un sensore Full HD con HDR, pensato più per documentare i tamponamenti da dietro che per massima risoluzione, ma resta comunque un valido alleato.

La connessione allo smartphone avviene tramite protocollol Wi-Fi 6, anche se limitato alla banda 2.4 GHz, e c’è il GPS integrato per tracciare posizione e velocità nei filmati. Inoltre, per chi la vuole connettere alla rete e consultare le immagini da remoto, c’è il kit 4G optional. Si acquista a parte e richiede un’installazione leggermente più attenta perché va collegato alla scatola fusibili. Fatto questo si inserisce una SIM dati e la dashcam invia notifiche in tempo reale in caso di urto e permette di vedere lo streaming video anche a auto spenta.

Il supercondensatore che fa la differenza

Sebbene nella forma non cambi molto rispetto alla versione precedente, con lo schermo IPS da 3 pollici e i quattro tasti fisici per controllarla, all’interno la batteria al litio viene sostituita da un supercondensatore. Per semplificare, si tratta di una “batteria” che regge temperature più elevate senza il rischio di gonfiarsi e senza perdere capacità nel tempo.

Il supercondensatore non accumula energia in grado di durare per più ore come una batteria tradizionale, ma ha il vantaggio di essere più veloce nell’assorbirla per ricaricarsi “al volo”.

Come va? Prova su strada

70mai A810S e A810 Lite 70mai A810S montata sul parabrezza

Di giorno la lettura delle targhe, anche in corsie affiancate a velocità autostradale, è assicurata: il 4K reale garantisce la definizione necessaria per leggere i caratteri e i numeri nei video. La differenza maggiore è però di notte: gli algoritmi di ottimizzazione dell’immagine migliorano la resa nelle scene più buie e, soprattutto, l’HDR gestisce bene i fari delle auto incontrate nel senso opposto o l’illuminazione dei porta targa. Questo elimina l’effetto delle targhe “bruciate” che affligge ancora molte concorrenti economiche..

Il sensore di movimento è a volte un po’ troppo sensibile e capita che scambi un semplice dosso o una buca particolarmente pronunciata per un urto anche se è impostato al minimo della sensibilità. Non è un problema grave, semplicemente avremo una registrazione in più salvata nella memoria protetta.

70mai A810S e A810 Lite Un fotogramma in 4K dalla A810S

Bene anche gli ADAS: 70mai consente di rendere moderne auto più vecchie perché ha il monitoraggio della corsia, l’avviso anti-collisione (quando siamo troppo vicini in base alla velocità), l’avviso di ripartenza dell’auto che ci precede e l’avviso su pedoni o ciclisti in strada. Quest’ultimo, grazie al nuovo sensore, è molto più potente e ci ha segnalato un pedone a bordo strada prima ancora che l’occhio lo potesse rilevare.

L’unico limite, a voler fare i pignoli, è la velocità di trasferimento dei filmati via Wi-Fi perché manca la banda a 5 GHz che lo renderebbe più veloce. In soccorso c’è il supporto della compressione dei file video con un formato (H.265) che permette di avere un minuto di registrazione 4K in un paio di centinaia di MB, quindi il download dalla dashcam allo smartphone resta comunque accettabile.

L’alternativa economica… ma sempre in 4K: A810 Lite

Abbiamo provato per confronto anche A810 Lite, versione d’ingresso che non rinuncia al 4K. Il sensore frontale registra a 3840x2160 pixel e 30 fps con un’apertura f/1.55 persino più ampia di quella montata sulla A810S (significa che fa passare più luce). Questo permette di compensare il fatto di non utilizzare il sensore Sony della A810s, più sofisticato, dando in pasto a quello integrato più luce.

Di notte non è perfetta come la sorella maggiore, le immagini sono leggermente meno nitide, ma se guidate prevalentemente di giorno, avrete comunque targhe leggibili senza sforzo e una buona risoluzione 4K. D’altronde il costo è più che dimezzato e il compromesso è accettabile.

Il resto della dotazione è comunque completo: GPS integrato (con qualche imprecisione occasionale nell’aggiornamento della velocità in tempo reale),, sorveglianza in parcheggio e rilevamento collisioni tramite il kit per collegarla all’alimentazione dell’auto (venduto a parte) e WiFi 6. Anche la Lite utilizza il supercondensatore.

Prezzo e conclusioni

70mai A810S costa 259,99 euro di listino, ma sul negozio di 70mai ma su Amazon è in sconto a 239,99 euro con la videocamera anteriore 4K, quella posteriore Full HD a 1080p e una microSD da 128 GB.

Per chi guida molto e lascia l’auto parcheggiata spesso all’aperto, una dashcam che non tema un’estate sotto il sole vale la pena perché si paga qualcosa in più all’acquisto ma si ha un vero 4K e soprattutto una videocamera più “robusta” rispetto alle concorrenti.

Passando a Chi invece punta soprattutto al 4G e alla sorveglianza da remoto deve mettere in conto anche il costo dell’hardwire kit, venduto a parte: solo con quello la A810S diventa davvero una sentinella connessa, non solo una telecamera che registra bene.

Chiudendo con A810 Lite, il bundle con la videocamera posteriore e la microSD costa 149,99 euro di listino, ma si trova su Amazon scontato a 109,99 euro e include la A810 Lite 4K anteriore, la videocamera posteriore a 1080p e una microSD da 64 GB.