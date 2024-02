WhatsApp, ecco gli smartphone incompatibili dal 29 febbraio

Brutta notizia per gli utenti di WhatsApp: a partire dal 29 febbaio alcuni smartphone diventeranno incompatibili con la famosa app di messaggistica istantanea. Questo avverrà poiché i dispositivi in questione sono obsoleti e pertanto non più in grado di supportare l'app.

In particolare, per funzionare, WhatsApp ha bisogno di dispositivi dotati almeno di Android 5.0 e di 300 MB di memoria interna. Qualora i requisiti siano assenti, nel corso del prossimo aggiornamento, WhatsApp invierà una notifica per far sapere all'utente che il servizio non è più utilizzabile.

WhatsApp: la lista degli smartphone incompatibili dal 29 febbraio

Ecco la lista degli smartphone incompatibili con WhatsApp dal 29 febbraio:

- Samsung Galaxy Core

– Samsung Galaxy Trend Lite

– Samsung Galaxy Ace2

– Samsung Galaxy s3 Mini

– Samsung Galaxy Trend II Custodia

– Samsung Galaxy X2

– LG Optimus L3 II Doppio

– LG Optimus L5 II

– LG Optimus F5

– LG Optimus L3 II

– LG Optimus L7II

– LG Optimus L5 Doppio

– LG Optimus L7 doppio

– LG Optimus F3

– LG Optimus F3Q

– LG Optimus L2II

– LG Optimus L4 II

– LG Optimus F6

– LG emanare

– LG Lucido 2

– LG Optimus F7

– Huawei Ascend Compagno

– Huawei Ascend G740

– Huawei Ascend D2

– SonyXperia M

– Lenovo A820

– ZTE V956-UMI X2

– ZTE Grand S Flex

– Promemoria ZTE Faea F1

– THL W8

– Wiko Cink Five

– Winko Notte Oscura

– Archos 53 Platino

– iPhone 6S

– iPhone SE

– iPhone 6S Plus

Se il vostro smartphone è presente in questa lista, significa che a partire dal 29 febbraio non potrete più usare WhatsApp. In questo caso le possibilità sono due: cambiare dispositivo e passare a uno più moderno, oppure scegliere un servizio di messaggistica istantanea diverso. Una valida alternativa, in questo campo, è senza dubbio Telegram, app scaricabile da qualsiasi digital store e ricco di funzioni, molte delle quali comuni a WhatsApp.