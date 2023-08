Quando il suo fondatore lanciò banconote dal sesto piano: Telegram compie 10 anni

Estensione delle Storie a tutti gli utenti e contenuti effimeri (foto o video) che potranno rimanere visibili per 6, 12, 24 o 48 ore, con in più il supporto dell'uso delle due fotocamere. Nel festeggiare i suoi primi dieci anni di vita, Telegram annuncia diverse novità per tutti i suoi utenti, come ad esempio il fatto che le Storie saranno visibili nella parte superiore della pagina delle chat e potranno essere messe in evidenza sul proprio profilo personale. Un modo che punta a garantire un'esperienza da vero social network per questo instant messanger: con post, commenti, interazioni e caricamento di file multimediali. Ma come e perché nacque Telegram nell'agosto 2013? Per capirlo, è necessario tornare ulteriormente indietro nel tempo di un anno abbondante.

Ecco come venne l'idea del simbolo di Telegram

27 maggio 2012, San Pietroburgo. Dalla finestra del suo ufficio appare un certo Pavel Durov, un bizzarro oligarca di seconda fila. 28 anni non ancora compiuti, è il fondatore e presidente di VKontakte, il maggior social network russo (ha dovuto poi lasciare nel 2014 per dissidi politici abbandonando anche la Russia) . Quella giornata non è assolutamente una come tante altre: si celebra infatti la Festa della città di San Pietroburgo, fondata nel 1703 da Pietro il Grande. Dal sesto piano del palazzo, Durov si diverte a lanciare degli aeroplanini di carta con attaccate banconote da 5.000 rubli (che all'epoca valevano circa 200 euro) e a filmare la reazione della gente, che naturalmente si azzuffa. Un giochetto che Durov compie insieme a Ilia' Perekopski, vicepresidente di VKontakti. Ma il risultato non sarà propriamente esaltante.

La folla dei passanti impazzisce totalmente. Qualcuno ne esce con il naso rotto. La blogosfera reagisce molto negativamente: qualche blogger propone di lanciare addosso a Durov delle monetine, altri di uscire dalla sua rete sociale, come ha poi farà il deputato locale di Russia Giusta Andrei Anokhin. Un gesto che ricorda molto quello compiuto pochissimi giorni fa dalla star dei social Kai Cenat, che aveva scatenato il panico a New York dopo avere dato appuntamento a Union Square per regalare ai suoi fan Playstation 5, computer e microfoni. La situazione era presto sfuggita di mano e il tutto si è trasformato in una rivolta che ha richiesto l'intervento della polizia per sedare la maxi rissa.

