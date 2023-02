Harry siede su un trono fatto di libri

Continua il dominio in classifica del principe ribelle di casa Windsor: Spare. Il minore (Mondadori) sembra inarrestabile e inanella quasi 50mila copie. Siamo sempre su cifre altissime a cui nessuno può nemmeno avvicinarsi e che sembrano già proiettare questa autobiografia con aiutino (l'aiutino è del premio Pulitzer J.R. Moehringer) verso il podio di libro più venduto dell'anno.

Notevole anche la performance del secondo in classifica ovvero Niccolò Ammaniti con il suo nuovo romanzo La vita intima (Einaudi). Raggiunge le 20mila cinquecentoventuno copie. Meno della metà del Principe Harry, d'accordo: ma in Italia sono comunque tantissime, e in condizioni normali basterebbero per essere ampiamente primo. Del resto questo libro era molto atteso, l'ultimo romanzo dello scrittore risaliva al 2015 (Anna). Questo viaggio nella mente di una donna al momento sembra destinato ad essere un protagonista della classifica sul lungo periodo. Vedremo.

Intanto, con molte meno pretese letterarie, continua a macinare bene bene copie Dammi mille baci (Always Publishing) di Tillie Cole, che si tiene a quota 13mila. Il resto della top ten, invece, si muove su numeri molto più bassi e normali. Da segnalare la marcia stabile di Paolo Cognetti con Le otto montagne (Einaudi) a cui l'arrivo della versione cinematografica, come spesso accade, ha dato una seconda vita nelle librerie. Anche questa settimana per il romanzo che ha vinto il Premio Strega nel 2017 sono 6mila e centonovantadue copie e la settima posizione. Ottima, sulla lunga distanza, la corsa del saggio sul lutto e la nostalgia dello psicanalista Massimo Recalcati: La luce delle stelle morte (Feltrinelli). Torna in decima posizione con 3mila e trecentonovanta copie, non sono tantissime al momento ma vende con continuità. E qui ci si può fermare a riflettere su quanto è strana una Top ten dove il primo vende quasi cinquantamila copie e al decimo siamo già scesi all'ordine di grandezza delle tremila e spiccioli.