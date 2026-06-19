Hydra, falso allarme bomba. Dda: "Mafia non è silente"

Ancora tensione sull'inchiesta sulla criminalità organizzata in regione, con un allarme bomba prima dell'inizio dell'udienza del processo Hydra sulla presunta alleanza tra mafie in Lombardia. Durante la bonifica nell'aula bunker di via Filangeri, il cane del nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo ha fiutato qualcosa di sospetto nei banchi della difesa. Sono così intervenuti gli artificieri, che hanno verificato che si trattava di un falso allarme. Il processo Hydra ha al centro un presunta alleanza tra 'ndrangheta, camorra e cosa nostra in Lombardia e vede imputate 45 persone. Nelle settimane scorse i Pm sono stati più volte minacciati e si è accesa una polemica anche sulla presenza della mafia in Lombardia, dopo la delibera del Csm che secondo molti ha sottovalutato la forza del fenomeno mafioso nel Nord, circoscrivendolo all'ambito economico: la cosiddetta "mafia silente".

Su questo è arrivata la presa di posizione della pm della Dda di Milano Alessandra Cerreti che in aula ha dichiarato: "Questa non è una mafia silente", spiegando che alle infiltrazioni nel tessuto economico ha accompagnato estorsioni e intimidazioni fino ad arrivare a un caso di "lupara bianca". I pm della Dda hanno poi chiesto al Tribunale il deposito di intercettazioni e nuovi verbali "omissati" di pentiti, e la convocazione in aula di 484 testi. Per circa un'ora è stato presente al processo anche il procuratore Marcello Viola.

È ormai certo che il processo Hydra resterà a Milano, come ha deciso ieri l'ottava sezione penale del Tribunale, presieduta da Maria Luisa Balzarotti e con i giudici a latere Maria Lilia Speretta e Giulio Fanales: è stata respinta l'eccezione sollevata dalle difese, secondo le quali il primo atto costitutivo dell'associazione mafiosa sarebbe avvenuto nel marzo 2021 a Dairago, comune che rientra nella competenza di Busto Arsizio.

Per il collegio, in linea con la Procura, l'incontro iniziale che ha dato il via alla presunta attività criminale del consorzio è stato nel giugno 2020 al ristorante Sardinia a Inveruno, centro del Milanese. Pertanto il procedimento rimane appunto a Milano.