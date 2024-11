I patriarchi ritornano a dettare la legge

Ascolta ora 00:00 00:00

La classifica che settimana scorsa aveva fatto registrare numeri davvero pesanti e quella ancora precedente numeri pesantissimi ha di colpo tirato il freno a mano. Un rallentamento improvviso che a questo punto sposta un po' più in là la partenza della corsa natalizia.

Ad esempio al vertice torna Aldo Cazzullo con il suo Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia (HarperCollins Italia) ma per innalzarsi all'empireo bastano al più giornalistico dei biblisti solo 9mila e ottocentocinquantacinque copie. Questo excursus tra i patriarchi, che ormai sta diventano un longseller in classifica dai tempi di Noè, torna a dominare per il brusco rallentamento de Il passato è un morto senza cadavere (Sellerio) di Antonio Manzini. La scorsa settimana la nuova avventura del Vice questore di Aosta Rocco Schiavone si attestava a 15mila copie e spiccioli. Ora deve accontentarsi di 9mila e ottocentoventiquattro copie. Una piuma d'angelo appena sotto Cazzullo.

Con questo improvviso calo della marea editoriale recupera bene posizioni Fabio Volo. Balleremo la musica che suonano (Mondadori), il libro più autobiografico di un autore generazionale e autobiografico, torna al terzo posto con 9mila e quattrocentosettantotto copie. Duemila e passa più della settimana scorsa. Niente male per Volo che quest'anno ha avuto una partenza forse meno travolgente del solito. Da notare anche che i primi tre si trovano ad una manciata di copie.

Spostandoci ai piani più bassi bisogna prendere atto dell'ottima performance della neo premio Nobel per la letteratura. Han Kang è stabile al settimo posto con il suo romanzo più famoso: La vegetariana (Adelphi). Questa settimana macina 5mila e duecentosessantatré copie. In questo caso il Nobel si è rivelato una bella molla propulsiva.

Infatti se ci spostiamo nella classifica della narrativa straniera al nono posto troviamo anche il nuovo libro di Han Kang, Non dico addio, pubblicato sempre per i tipi di Adelphi. In questo caso sono 2mila e duecentoventotto copie.