“A Palazzo Chigi manca la carta igienica”. La fake del Fatto Quotidiano sulla sede del governo

A Palazzo Chigi manca la carta igienica? Questa è la notizia rimbalzata da stamattina in conseguenza della prima pagina del Fatto Quotidiano. Il titolo principale del quotidiano diretto da Marco Travaglio è: “Al Sud manca tutto, a Chigi la carta igienica”. Una notizia che fa senz’altro clamore stampata in prima pagina, pruriginosa al punto giusto ma anche utile a generare dibattito e a gettare discredito sul governo in carica.

Infatti, già di primo mattino, da Palazzo Chigi è arrivata una secca smentita con una nota, nella quale si sottolinea che “la notizia secondo cui a Palazzo Chigi mancherebbe la carta igienica a causa del blocco dei tir è assolutamente falsa, priva di qualsiasi fondamento e ridicola. I magazzini di Palazzo Chigi sono regolarmente riforniti e dispongono di scorte ampie e sufficienti per mesi. Questa notizia, a firma Giacomo Salvini e Paola Zanca è addirittura il titolo di apertura del Fatto Quotidiano di oggi”. Quindi, nel suo comunicato, Chigi segnala che “a riprova della totale assenza di verifica, che nessun giornalista de Il Fatto Quotidiano ha ritenuto di dover effettuare una telefonata all’ufficio stampa di Palazzo Chigi per verificare la notizia prima di pubblicarla. Nessuna telefonata è stata effettuata neppure alla società Romeo Gestioni, che si occupa delle forniture per le sedi istituzionali, che avrebbe potuto immediatamente smentire”.

In chiusura di comunicato, Palazzo Chigi ha invitato la testata “a fare corretta informazione e a verificare le fonti prima di diffondere notizie false che ledono l’immagine delle istituzioni. Invitiamo quindi gli autori di questo capolavoro di disinformazione a venire questa mattina a Palazzo Chigi: potranno verificare personalmente le scorte nei magazzini e magari scoprire quanto sia ridicolo l’allarme che hanno lanciato”. Per il momento dalla redazione del Fatto Quotidiano non ci sono state repliche o rettifiche.