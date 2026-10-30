Accordo nel campo largo: primarie a febbraio. E il programma a novembre

“Dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre. Parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l’urgenza di costruire un’alternativa di Governo alla destra. Infine abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio con l’obbiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista”. Lo hanno spiegato in una nota congiunta la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al termine della loro call.

Oltre ai partiti del campo largo - Pd, M5s e Avs - al tavolo per il programma dell’alleanza progressista siederanno anche rappresentanti di Italia viva, di Più Europa, di Più Uno (il partito di Ernesto Maria Ruffini e di Franco Gabrielli) e di Progetto civico (il partito di Alessandro Onorato).

Nella nota congiunta si spiega infatti che “parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento”. Oltre a quelle che si sono presentate al voto nel 2022, sono adesso rappresentati in Parlamento sia Progetto civico - grazie al prestito di un senatore del M5s - sia Più Uno, gazie al soccorso del deputato Bruno Tabaci.