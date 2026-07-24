Alla festa di mezz’estate Rampelli legge Omero

Una serata all’insegna dell’impegno civico e della passione politica. Tra musica, buon cibo e poesia si è tenuta ieri a Roma presso il Giardino degli Aranci «Notte di mezza estate», la tradizionale festa organizzata da Fratelli d’Italia.

All’evento hanno partecipato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (foto), il deputato e coordinatore romano di FdI Marco Perissa, oltre a vari parlamentari meloniani di Roma ed esponenti locali del partito. «Questa iniziativa porta in sé due tradizioni: donare per gadget una luna illuminata che evochi la spensieratezza delle calde serate estive e consigliare letture per agosto, riparati dall’ombra su una spiaggia o da una cima impervia», spiega Rampelli. Che, poi, conclude: «Quest’anno la scelta è andata sull’epopea omerica, le Lacrime degli Eroi di Nucci e l’Odissea. L’epica che salta da Omero a Tolkien, per ricordare che il centro della cultura occidentale passa per il Mediterraneo».

Come di consueto, sono stati premiati vari esponenti del mondo dell’associazionismo tra cui il presidente del Moige Antonio Affinita, il segretario generale di «Mare Vivo», Raffaella Giuli, e il presidente di «Fare Verde», Cinzia Negri. Nel campo dell’arte e della cultura sono stati premiati la produttrice Federica Lucisano, l’editore Emanuele Di Giorgi, il regista Claudio Agostini e lo scrittore Giuseppe Iannaccone.

Non sono mancati riconoscimenti anche per chi si è occupato di commercio tradizionale, di cittadinanza attiva e di legalità come, tra gli altri, i componenti della Commissione per l’ordine pubblico e la sicurezza, il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il questore Roberto Massucci. Tra i premiati compaiono anche le deputate Mara Carfagna di Noi Moderati, Valentina Grippo di Azione e Marianna Madia di Italia Viva.